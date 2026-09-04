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Сибіга розповів про плани України прискорити вступ до ЄС

Ольга Джоган
glavcom.ua
Ольга Джоган
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Сибіга розповів про плани України прискорити вступ до ЄС
Глава МЗС України Андрій Сибіга та глава МЗС Північної Македонії Тимчо Муцунський
Фото: Міністерство закордонних справ

Глава МЗС заявив про визначальну роль США у досягненні миру та плани відкрити чотири фінальні кластери переговорів про вступ до ЄС

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що участь Сполучених Штатів є надзвичайно важливою для завершення російсько-української війни та досягнення справедливого і тривалого миру. Водночас Україна планує прискорити переговорний процес щодо вступу до Європейського союзу.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяви міністра закордонних справ України Андрія Сибіги під час брифінгу з колегою з Республіки Північна Македонія.

За словами Сибіги, без залучення Вашингтона до дипломатичних зусиль досягнення результату у завершенні війни є нереалістичним.

«Ми хочемо закінчити цю війну, досягти справедливого і тривалого миру. І в цьому процесі роль американської сторони є надзвичайно важливою, а часом і визначальною», – наголосив глава МЗС.

Він зазначив, що Україні потрібна допомога США для надання нової динаміки дипломатичним зусиллям та повернення політико-дипломатичного процесу до активної фази.

Окремо Сибіга розповів про переговорний процес щодо вступу України до Європейського союзу.

За його словами, Україна прагне максимально пришвидшити євроінтеграцію, попри війну та значне навантаження на державні інституції.

До кінця 2026 року Київ планує повністю відкрити чотири фінальні кластери переговорів про вступ до ЄС. Для цього Верховна Рада та уряд у вересні та жовтні мають продовжити роботу над необхідним європейським законодавством.

Сибіга наголосив, що просування європейської інтеграції залишається одним із ключових напрямів роботи української дипломатії.

Під час переговорів із представниками Північної Македонії Сибіга також обговорив подальшу оборонну підтримку України.

За його словами, македонська сторона передала Україні 13 пакетів військової допомоги. Також Північна Македонія офіційно приєдналася до програми Purl та Коаліції охочих.

Окрім цього, Україна та Північна Македонія домовилися координувати спільні зусилля щодо євроінтеграції.

Нагадаємо, раніше Сибіга заявляв про очікування активізації дипломатичних зусиль для завершення війни та повернення переговорного процесу до політико-дипломатичної фази.

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Теги: Північна Македонія Андрій Сибіга переговори євроінтеграція

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