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В Україні до 30°, місцями дощитиме, подекуди грози: погода на 5 вересня 2026 року

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Україні до 30°, місцями дощитиме, подекуди грози: погода на 5 вересня 2026 року
В Україні мінлива хмарність, очікуються дощі
фото: glavcom.ua

Вдень у столиці синоптики обіцяють 25° тепла 

Сьогодні, 4 вересня, в Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вночі у північній частині, вдень в Україні, крім південного сходу, невеликі, місцями помірні дощі, в більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях подекуди грози. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, в Україні, крім Закарпаття, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів до 20°, вдень 22-27°, на півдні, південному сході країни та Кіровоградщині до 30°, у західних областях 18-23°.

Прогноз погоди на 4 вересня
Прогноз погоди на 4 вересня
Укргідрометцентр

У суботу, у Києві, мінлива хмарність. Невеликі дощі. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура по області вночі 12-17°, вдень 22-27°, у Києві вночі 15-17°, вдень близько 25°.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та Києва – І рівень небезпечності, жовтий.

Як повідомлялось, нинішня осінь в Україні може стати особливою: на погоду потужно впливатиме Ель-Ніньйо, це масштабний кліматичний феномен, який полягає в різкому та тривалому підвищенні температури поверхні води у тропічній зоні Тихого океану. Цей процес має планетарне значення. Більшість кліматологів вважають, що у поточному році Тихий океан перепише сценарій української осені: тепло може затриматися аж до листопада, подарувавши затяжне «бабине літо».

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Теги: Укргідрометцентр вітер погода прогноз погоди

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