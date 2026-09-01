Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним

Нова заява пролунала на тлі активізації дипломатичних контактів та візиту директора ЦРУ до Москви

Офіційне запрошення Володимиру Зеленському приїхати до Москви для переговорів із Володимиром Путіним залишається чинним, президента України досі там «чекають». Про це 31 серпня заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, пише «Главком».

«Зеленського чекають у Москві, запрошення все ще в силі», – сказав Пєсков, відповідаючи на запитання, чи змінилася позиція Москви щодо пропозиції Зеленському приїхати до російської столиці. За його словами, Путін раніше неодноразово заявляв, що готовий зустрітися із Зеленським у Москві, якщо той хоче переговорів.

Москва знову публічно повернулася до ідеї зустрічі Путіна та Зеленського саме на російській території. Пєсков наголошував на такій можливості ще в червні, заявляючи, що запрошення не відкликали. Тоді він також говорив, що Зеленський «завжди може приїхати до Москви», якщо готовий до переговорів.

Нова заява пролунала на тлі активізації дипломатичних контактів. Наприкінці серпня директор ЦРУ Джон Реткліфф відвідав Москву та провів переговори з представниками російських спецслужб. За даними Axios, під час цієї поїздки американська сторона порушувала питання можливого тристороннього саміту за участю Дональда Трампа, Володимира Путіна та Володимира Зеленського.

У Кремлі 30 серпня заявили, що зустріч Путіна, Трампа та Зеленського можлива, але лише для закріплення вже досягнутих домовленостей. Тобто російська сторона наразі не розглядає такий саміт як майданчик для початку основних переговорів.

Водночас Київ і Москва поки не домовилися про проведення зустрічі лідерів. Українська сторона раніше наполягала на інших майданчиках для переговорів, тоді як окупанти продовжують просувати Москву як місце можливої зустрічі. Варто нагадати, що вночі 1 вересня російські терористи атакували Київ ракетами, попри публічні заяви стосовно готовності до мирних переговорів.