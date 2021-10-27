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    Місто облагородило легендарний ресторан «Велюр» (фото)

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    Біля ресторану Тищенка тепер гарний тротуар, відремонтований за гроші платників податків - Місто облагородило легендарний ресторан «Велюр» (фото)
    Біля ресторану Тищенка тепер гарний тротуар, відремонтований за гроші платників податків
    Фото: glavcom.ua

    Комунальні служби оновили тротуари перед рестораном нардепа Тищенка

    Дорожні служби Києва відремонтували тротуар на вулиці Льва Толстого, де розміщений ресторан «Велюр», що належить скандально відомому народному депутату від «Слуги народу» Миколі Тищенку.

    Як повідомляє кореспондент «Главкома», біля ресторану комунальники виклали кольорову тротуарну плитку.

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    Місто облагородило легендарний ресторан «Велюр» (фото)
    Місто облагородило легендарний ресторан «Велюр» (фото)
    Місто облагородило легендарний ресторан «Велюр» (фото)
    Місто облагородило легендарний ресторан «Велюр» (фото)
    Фото: glavcom.ua

    Нагадаємо, у квітні 2020 року навколо ресторану Тищенка «Велюр» був скандал. Заклад працював під час локдауну, коли всі ресторани в країні були закриті. Журналісти назвали низку депутатів і бізнесменів, які відвідують ресторан. Тищенко говорив, що ресторан не працює, але там проводять «особисті зустрічі». Також він говорив, що там нібито розташований його «штаб». Уже після «серйозної розмови» з Володимиром Зеленським нардеп став усе заперечувати.

    Також у травні 2020 року журналісти з'ясували, що під час локдауну працював магазин косметики дружини Тищенка Барановської.

    Крім того, під час локдауну Микола Тищенко влаштував гучну вечірку у готелі, щоби відсвяткувати день народження дружини.

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    Теги: Київ дороги ресторан Микола Тищенко
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    Місто облагородило легендарний ресторан «Велюр» (фото)