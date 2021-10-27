«Коля що, дурень?» На Бессарабці розповіли, що і за скільки купує Тищенко

Ціни на Бессарабському ринку в декілька разів вищі, ніж ті, що озвучив Микола Тищенко

Журналісти побували на київському Бессарабському ринку, щоб перевірити, наскільки реальні ціни на продукти, які нещодавно озвучив народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко.

Нагадаємо, днями нардеп повідомив журналістам, що купує продукти на одному з найдорожчих ринків столиці, Бессарабському. За його словами, вартість гречки становить всього 12 грн за кілограм, а ціна на сало стартує від 50 грн і закінчується на позначці в 100 грн за кілограм. Депутат також розповів, що «останній раз купував яловичину за ціною від 50 до 70 грн за кілограм».

Як повідомляє «Сьогодні», за такі гроші, що нардеп готовий віддати за кілограм м'яса, на Бессарабці можна купити хіба що невеликий пучок моркви. Коренеплід коштує у середньому 50 грн/кг.

Яловичина обійдеться покупцеві від 200 грн за кілограм. Але продавці сказали, що на прилавках її нема. Натомість пропонують свинину по 140 грн/кг.

А взагалі є м'ясо на будь-який смак: ребро свинини по 130 грн, печінка – 59 грн, антрекот – 180 грн.

За качку просять 180 грн за кілограм.

Улюблені ласощі депутата Тищенка – сало. Принаймні по нього він приходить на Бессарабку часто. Це підтвердили торговці на ринку. «Так, приходить сюди. Бере сало, м'ясо! Торгується завжди до останнього», – каже одна з продавчинь.

Колега з м'ясного відділу, що стоїть поруч, підхоплює: «Та знає він ціни, навіщо сказав таке взагалі? Коля що, дурень? Я навіть не пам'ятаю, в якому році кілограм яловичини можна було купити по 50 гривень. Це просто нонсенс! Ніде таких цін немає! Ні на Бессарабці, ні на будь-якому іншому базарі!».

Жінки показують шматки сала. Ціни варіюють від 150 до 500 грн/кг. Тищенко, кажуть продавчині, купує український делікатес по 250 гривень.

Як відомо, Микола Тищенко неодноразово потрапляв у скандали та неоднозначні ситуації. Якось Тищенко спробував закрити ноутбук Руслану Стефанчуку.

Також влітку сталася сутичка між представником «Слуги народу» та членом «Опозиційної платформи – За життя». Депутат від ОПЗЖ Ілля Кива та «слуга» Микола Тищенко почали чубитися, їх намагалися розборонити інші народні обранці.

Також «слуга» Тищенко побився з депутатом Олександром Куницьким у приміщенні Верховної Ради. Інцидент стався 29 червня у їдальні.

Також Тищенко облаяв свого однопартійця Романа Грищука в той час, як парламентарів знімали журналісти.

Читайте також: