Супутниковий знімок показав наслідки удару по нафтобазі в Адлері

Антидронові сітки, якими росіяни намагалися захистити ємності від атак, не змогли запобігти пожежі

Супутникові знімки показали наслідки удару українських дронів по нафтобазі «Роснефть-Кубаннефтепродукт» в Адлері в ніч на 4 вересня. На території об'єкта повністю згоріли від п'яти до шести резервуарів із паливом.

За даними російської служби «Радіо Свобода», загалом на території об'єкта було 10 паливних резервуарів. Після атаки та пожежі супутникові знімки зафіксували знищення більшої частини ємностей, передає «Главком».

Перед атакою російська сторона намагалася захистити резервуари від ударів безпілотників. Ємності накрили спеціальними антидроновими сітками.

Однак захисні конструкції не змогли запобігти ураженню об'єкта. Після атаки на нафтобазі спалахнула пожежа, яка призвела до знищення значної частини резервуарів із паливом.

Супутникові знімки дають змогу оцінити масштаб пошкоджень після завершення пожежі.

Українські дрони уразили НПЗ в Адлері Фото: Радіо Свобода

Атака на об'єкт в Адлері сталася на тлі серії ударів українських безпілотників по підприємствах нафтової та хімічної промисловості Росії.

У ніч на 4 вересня пожежі, зокрема, фіксували в Сочі та Башкортостані. Один із атакованих об'єктів розташований на відстані понад 1000 км від українського кордону.

Цього ж дня Сили оборони України підтвердили зупинку роботи двох великих підприємств російської нафтопереробної промисловості – «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» у Кстові та комплексу «Новатек-Усть-Луга».

Раніше повідомлялося, що наприкінці серпня виробництво бензину в Росії скоротилося приблизно до 70% від рівня внутрішнього споживання. Однією з причин стали удари українських дронів по російських нафтопереробних підприємствах.