Головна Новини
search button user button menu button

Супутниковий знімок показав наслідки удару по нафтобазі в Адлері

Ольга Джоган
glavcom.ua
Ольга Джоган
google social img telegram social img facebook social img
Супутниковий знімок показав наслідки удару по нафтобазі в Адлері
Українські дрони уразили НПЗ в Адлері
Фото: Радіо Свобода

Антидронові сітки, якими росіяни намагалися захистити ємності від атак, не змогли запобігти пожежі

Супутникові знімки показали наслідки удару українських дронів по нафтобазі «Роснефть-Кубаннефтепродукт» в Адлері в ніч на 4 вересня. На території об'єкта повністю згоріли від п'яти до шести резервуарів із паливом.

За даними російської служби «Радіо Свобода», загалом на території об'єкта було 10 паливних резервуарів. Після атаки та пожежі супутникові знімки зафіксували знищення більшої частини ємностей, передає «Главком».

Перед атакою російська сторона намагалася захистити резервуари від ударів безпілотників. Ємності накрили спеціальними антидроновими сітками.

Однак захисні конструкції не змогли запобігти ураженню об'єкта. Після атаки на нафтобазі спалахнула пожежа, яка призвела до знищення значної частини резервуарів із паливом.

Супутникові знімки дають змогу оцінити масштаб пошкоджень після завершення пожежі.

Українські дрони уразили НПЗ в Адлері
Українські дрони уразили НПЗ в Адлері
Фото: Радіо Свобода

Атака на об'єкт в Адлері сталася на тлі серії ударів українських безпілотників по підприємствах нафтової та хімічної промисловості Росії.

У ніч на 4 вересня пожежі, зокрема, фіксували в Сочі та Башкортостані. Один із атакованих об'єктів розташований на відстані понад 1000 км від українського кордону.

Цього ж дня Сили оборони України підтвердили зупинку роботи двох великих підприємств російської нафтопереробної промисловості – «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» у Кстові та комплексу «Новатек-Усть-Луга».

Раніше повідомлялося, що наприкінці серпня виробництво бензину в Росії скоротилося приблизно до 70% від рівня внутрішнього споживання. Однією з причин стали удари українських дронів по російських нафтопереробних підприємствах.

Читайте також:

Теги: пожежа нафта росія росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як росіяни хочуть паралізувати Київ тривогами
Паралізувати Київ тривогами: нова тактика Росії
30 серпня, 16:06
Один із цвинтарів у Росії
У Росії поширилася схема заробітку на загибелі військових за участю «чорних вдов»
5 серпня, 21:51
Паралельно зі спадом фондового ринку зростає й кількість боргових проблем у російського бізнесу
Фондовий ринок Росії пережив найглибше падіння за чотири роки
14 серпня, 22:42
Масований удар по Сумах, Путін поставив дедлайн для захоплення Донбасу: головне за ніч 17 серпня
Масований удар по Сумах, Путін поставив дедлайн для захоплення Донбасу: головне за ніч 17 серпня
17 серпня, 05:50
Понтифік намагається використовувати професійний дипломатичний апарат Святого престолу для збереження каналів зв'язку з Москвою
Папа Лев XIV зробив нову спробу налагодити діалог із РФ
27 серпня, 05:33
Київ потрапив під атаку БпЛА
Росія атакувала Київ: БпЛА впав між житловими будинками (оновлено)
30 серпня, 06:35
Стубб: Наразі можливості Росії для ескалації досить обмежені
Президент Фінляндії заявив, що Китай не дозволить Росії застосувати ядерну зброю проти України
30 серпня, 03:31
Росія може перенести частину своїх зусиль на інші напрямки, зокрема активізувати гібридні операції проти країн НАТО
Ще 10 років війни? Підполковник ЗСУ засмутив прогнозом
23 серпня, 20:16
Адам Кадиров знову отримав нагороду
Понад 20 відзнак у 18 років. Син Кадирова отримав чергову нагороду
27 серпня, 10:27

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
366K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 вересня 2026
106K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
99K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
99K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському
85K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних

Новини

Аеропорти Росії в серпні закривались майже тисячу разів через дрони
Сьогодні, 22:07
Сибіга розповів про плани України прискорити вступ до ЄС
Сьогодні, 21:47
Супутниковий знімок показав наслідки удару по нафтобазі в Адлері
Сьогодні, 21:27
Нацбанк полегшив кредитування бізнесу, який постраждав від обстрілів
Сьогодні, 20:49
Норвегія заявила про допомогу росіянам на Шпіцбергені після арешту судна
Сьогодні, 20:27
Зеленський і генсек НАТО обговорили візит представників Трампа до Києва
Сьогодні, 19:57

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua