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Порошенко зробив пропозицію Зеленському

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Порошенко зробив пропозицію Зеленському
Порошенко: Давайте чесно скажемо, що робить Путін. Він намагається не просто бити по Києву. Він хоче вимкнути Київ
скриншот з відео

Петро Порошенко закликав розробити алгоритми для міст в умовах атак

Експрезидент України Петро Порошенко у відеозверненні звернувся до Володимира Зеленського з пропозицією створити коаліцію та уряд національної єдності заради подолання наслідків російських ударів. Лідер партії «Європейська солідарність» підкреслив готовність опозиції співпрацювати з владою задля ухвалення необхідних законодавчих рішень в умовах кризових викликів, пише «Главком».

«Ми опозиція, але ми готові до співпраці з владою у законодавчому забезпеченні усіх необхідних рішень, аж до створення коаліції та уряду національної єдності. Але потрібні швидкі і відповідальні дії влади», – заявив Порошенко. 

Порошенко закликав владу Зеленського невідкладно розробити чіткі алгоритми функціонування міст, бізнесу, транспорту, освіти та критичної інфраструктури в умовах постійних російських ударів.

Посилення російського терору вимагає системних рішень не лише у прифронтових регіонах, а й у Києві, Дніпрі, Сумах, Чернігові, Харкові, Херсоні та Запоріжжі.

Уряд, військові, місцева влада та бізнес мають узгодити нові правила роботи громадського транспорту, метро, мостів, а також логістики для медиків і працівників критичних підприємств.

Звертаючи увагу на початок навчального року, Порошенко закликав чітко визначити формати навчання та перетворити укриття на повноцінний «ще один рівень міста». 

Серед інших ініціатив – запровадження страхування воєнних ризиків для підприємців, припинення тиску перевірок та термінова підготовка до опалювального сезону. Порошенко зазначив, що через загрозу ударів по енергетиці у вересні необхідно розгортати маневрену генерацію й резервне живлення для лікарень та водоканалів: «До холодів залишилося зовсім небагато часу, а Путін вже заявив, що його основною ціллю у вересні є енергетика Києва, захист якої українська влада чомусь залишили без фінансування».

Як відомо, російські війська черговим ударом безпілотників вщент зруйнували логістичний центр компанії Roshen. Ворог цілеспрямовано спрямував на склади сім ударних дронів типу Shahed, перетворивши на згарище підприємство, у розбудову якого були вкладені роки праці. Про це повідомив засновник компанії та п'ятий президент України Петро Порошенко.

Порошенко оглянув масштаб руйнувань та поспілкувався з працівниками й рятувальниками, які першими приборкували наслідки удару.

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Теги: влада Володимир Зеленський Петро Порошенко

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