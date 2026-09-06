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В Україні до 27°, помірні дощі, подекуди грози: погода на 6 вересня 2026 року

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Україні до 27°, помірні дощі, подекуди грози: погода на 6 вересня 2026 року
В Україні хмарно з проясненнями, очікуються дощі
фото: glavcom.ua

Вдень у столиці синоптики обіцяють 17°-19° тепла

Сьогодні, 6 вересня, в Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні помірні дощі, вночі в більшості західних та північних областей, вдень і на південному заході країни місцями невеликі дощі, вдень у південних областях місцями грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім північного сходу, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 14-19°, на півдні та південному сході країни вночі 15-20°, вдень 22-27°.

Прогноз погоди на 6 вересня
Прогноз погоди на 6 вересня
Укргідрометцентр

У неділю, 6 вересня, у Києві хмарно з проясненнями. В області вночі місцями невеликі, вдень помірні дощі, у столиці вночі без опадів, вдень помірні дощі. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура по області вночі 10-15°, вдень 14-19°, у Києві вночі 13-15°, вдень 17-19°.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та Києва – І рівень небезпечності, жовтий.

Як повідомлялось, нинішня осінь в Україні може стати особливою: на погоду потужно впливатиме Ель-Ніньйо, це масштабний кліматичний феномен, який полягає в різкому та тривалому підвищенні температури поверхні води у тропічній зоні Тихого океану. Цей процес має планетарне значення. Більшість кліматологів вважають, що у поточному році Тихий океан перепише сценарій української осені: тепло може затриматися аж до листопада, подарувавши затяжне «бабине літо».

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Теги: Укргідрометцентр вітер погода прогноз погоди

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