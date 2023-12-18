Арахамія визнав, що користувався машинами підозрюваного бізнесмена

Арахамія скористався автомобілями бізнесмена через те, що його власна машина не може бути використана для виїзду

Глава парламентської фракції «Слуга народу» Давід Арахамія використовував автомобілі для перетину кордону одеського бізнесмена Бориса Кауфмана принаймні чотири рази після початку повномасштабного вторгнення. Це було пояснено його старою дружбою з родиною Кауфмана. Про це інформує Bihus.Info.

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Редакція з’ясувала, що в серпні 2022 року Арахамія з дружиною виїжджали з України до Молдови на чорному позашляховику Toyota, який оформлений на дружину Бориса Кауфмана. А поверталися вже на бусі Mercedes, який належить фірмі «Тедіс Україна», де Кауфман є співвласником.

Також бус використовувався Арахамією ще двічі: у жовтні 2022 року та у серпні 2023 року для повернення в Україну з-за кордону.

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Він підтвердив, що скористався автомобілями бізнесмена через те, що його власна машина має тоновані вікна та не може бути використана для виїзду.

На запитання журналістів про можливий конфлікт інтересів через дружбу з бізнесменом, який фігурує у кримінальних провадженнях, він відповів, що не вважає, «що хтось у країні може сказати, що він має вплив на НАБУ».

«Якщо ви вважаєте, що в цьому є якась велика зрада, то давайте я не буду це робити. Я буду виїжджати, я буду когось іншого зі своїх друзів з Миколаєва просити», – додав Арахамія.

Борис Кауфман на запитання журналістів про відносини з Давидом Арахамією не відповів.

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Раніше Вищий антикорупційний суд 7 вересня обрав запобіжний захід одному із підозрюваних у справі про заволодіння міжнародним аеропортом Одеса та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності.

Нагадаємо, про викриття злочинної групи, яка заволоділа майном КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» вартістю 118 млн грн і доходом від його діяльності протягом 2012-2022 років у розмірі понад 2,5 млрд грн, НАБУ і САП повідомили 29 серпня.

Про підозру повідомили колишньому меру Одеси Олексію Костусєву, його колишньому заступнику, бізнесменам Борису Кауфману та Алексу Боруховичу (раніше Олександр Грановський з Одеси), а також директору «Одеса аеропорт Девелопмент» Олексію Кочанову. Кауфман та Борухович контролюють «Одеса аеропорт Девелопмент», яка володіє 75% міжнародного аеропорту «Одеса».