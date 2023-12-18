Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Арахамія визнав, що користувався машинами підозрюваного бізнесмена

Діана Гасюк
glavcom.ua
Арахамія визнав, що користувався машинами підозрюваного бізнесмена
Арахамія використовував автомобілі для перетину кордону одеського бізнесмена Бориса Кауфмана
фото з відкритих джерел

Арахамія скористався автомобілями бізнесмена через те, що його власна машина не може бути використана для виїзду

Глава парламентської фракції «Слуга народу» Давід Арахамія використовував автомобілі для перетину кордону одеського бізнесмена Бориса Кауфмана принаймні чотири рази після початку повномасштабного вторгнення. Це було пояснено його старою дружбою з родиною Кауфмана. Про це інформує Bihus.Info.

Редакція з’ясувала, що в серпні 2022 року Арахамія з дружиною виїжджали з України до Молдови на чорному позашляховику Toyota, який оформлений на дружину Бориса Кауфмана. А поверталися вже на бусі Mercedes, який належить фірмі «Тедіс Україна», де Кауфман є співвласником.

Також бус використовувався Арахамією ще двічі: у жовтні 2022 року та у серпні 2023 року для повернення в Україну з-за кордону.

Він підтвердив, що скористався автомобілями бізнесмена через те, що його власна машина має тоновані вікна та не може бути використана для виїзду.

На запитання журналістів про можливий конфлікт інтересів через дружбу з бізнесменом, який фігурує у кримінальних провадженнях, він відповів, що не вважає, «що хтось у країні може сказати, що він має вплив на НАБУ».

«Якщо ви вважаєте, що в цьому є якась велика зрада, то давайте я не буду це робити. Я буду виїжджати, я буду когось іншого зі своїх друзів з Миколаєва просити», – додав Арахамія.

Борис Кауфман на запитання журналістів про відносини з Давидом Арахамією не відповів.

Раніше Вищий антикорупційний суд 7 вересня обрав запобіжний захід одному із підозрюваних у справі про заволодіння міжнародним аеропортом Одеса та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності. 

Нагадаємо, про викриття злочинної групи, яка заволоділа майном КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» вартістю 118 млн грн і доходом від його діяльності протягом 2012-2022 років у розмірі понад 2,5 млрд грн, НАБУ і САП повідомили 29 серпня.

Про підозру повідомили колишньому меру Одеси Олексію Костусєву, його колишньому заступнику, бізнесменам Борису Кауфману та Алексу Боруховичу (раніше Олександр Грановський з Одеси), а також директору «Одеса аеропорт Девелопмент» Олексію Кочанову. Кауфман та Борухович контролюють «Одеса аеропорт Девелопмент», яка володіє 75% міжнародного аеропорту «Одеса».

Теги: конфлікт зрада Mercedes Антикорупційний суд Україна Олександр Грановський аеропорт Одеса

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

22 листопада – Міжнародний день сина
22 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 листопада, 00:20
Садовий висловив сподівання, що у 2024 році місто матиме авіасполучення зі світом
Садовий розповів, коли у Львові запрацює аеропорт
24 листопада, 20:23
Україна розраховує на позитивне рішення засідання Євроради 14-15 грудня щодо початку переговорів про членство в ЄС
Засідання Європейської ради. Колишній чиновник Єврокомісії дав невтішний прогноз для України
10 грудня, 14:25
Кудрицький: Україна обмежена у можливості імпортувати електроенергію для покриття дефіцитів в енергосистемі
Прайс-кепи та ринкові аномалії заважають імпорту електроенергії, – «Укренерго»
15 грудня, 17:48
В Одеській області оголошена повітряна тривога
Одесу атакують дрони, пролунав вибух
5 грудня, 21:30
Конгрес США цього тижня розглядає важливі для України документи – Маркарова
Конгрес США цього тижня розглядає важливі для України документи – Маркарова
27 листопада, 19:01
Грошове забезпечення військовослужбовців залежить від завдань, які на них покладені
ЗСУ розповіли, які зарплати військові отримують на навчанні та фронті
24 листопада, 10:32
Польща можна значно змінити підхід до побудови відносин із Україною
Польський депутат анонсував кардинальні зміни у відносинах Варшави і Києва
9 грудня, 15:56
Через 15 років населення України може становити 30 млн осіб
Скільки населення втратить Україна після закінчення війни: прогноз демографа
16 грудня, 01:24

Події в Україні

Ексофіцер ГРУ дасть свідчення в МКС про воєнні злочини Росії в Україні
Ексофіцер ГРУ дасть свідчення в МКС про воєнні злочини Росії в Україні
Арахамія визнав, що користувався машинами підозрюваного бізнесмена
Арахамія визнав, що користувався машинами підозрюваного бізнесмена
Біля Львова сталася масштабна ДТП: заблоковано рух трасою Київ-Чоп
Біля Львова сталася масштабна ДТП: заблоковано рух трасою Київ-Чоп
Росіяни заблокували візит МАГАТЕ на теплову станцію біля Запорізької АЕС
Росіяни заблокували візит МАГАТЕ на теплову станцію біля Запорізької АЕС
У Кременчуці пролунав потужний вибух: причина встановлюється
У Кременчуці пролунав потужний вибух: причина встановлюється
Новий пакет санкцій проти Росії, «Київстар» відновив доступ до SMS-повідомлень. Головне за 18 грудня
Новий пакет санкцій проти Росії, «Київстар» відновив доступ до SMS-повідомлень. Головне за 18 грудня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
135K
Учасник бойових дій став ухилянтом. Суд відправив військовозобов'язаного в тюрму
34K
19-річний українець побив рекорд Шварценеггера, який той утримував 57 років
32K
Ізраїльська армія виявила найбільший за всю історію тунель ХАМАСу
17K
Порошенко розказав про чотири речі, які треба терміново зробити на фронті
15K
Кордон з Україною заблокують польські фермери з новими вимогами
13K
У США автомобіль в'їхав у кортеж Байдена

Новини

Порошенко розказав про чотири речі, які треба терміново зробити на фронті
Сьогодні, 13:44
ЗСУ стримують ворога на шістьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:12
Авто в'їхало в кортеж Байдена, стали відомі деталі нової блокади кордону: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Невеликі дощі та ожеледиця: прогноз погоди на 18 грудня
Сьогодні, 03:58
18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Які запаси «Шахедів» у Росії: ЗСУ зробили висновок
Вчора, 10:33

Прес-релізи

Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
18 грудня, 14:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua