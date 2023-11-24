Садовий розповів, коли у Львові запрацює аеропорт

Садовий висловив сподівання, що у 2024 році місто матиме авіасполучення зі світом

Садовий запевнив, що зараз цілком реально й можливо забезпечити максимальну безпеку польотів

Мер Львова Андрій Садовий висловив сподівання, що у 2024 році місто матиме авіасполучення зі світом. Про це, посилаючись на його коментар, повідомило видання LB.ua.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Мер Львова розповів, що кілька місяців тому були зустрічі з колегами, які відповідають за безпеку в Ізраїлі. За словами Садового, вони спеціально приїжджали, щоб промоніторити ситуацію з огляду на можливість відкрити аеропорти «Львів» і «Бориспіль».

«Проаналізувавши ситуацію, вони однозначно сказали, що авіасполучення треба відкривати негайно. Бо ми втрачаємо дуже багато можливостей. І якщо ми не відновимо авіасполучення у 2024 році, узагалі втратимо його. Вони наводили приклад Ізраїлю. Коли свого часу ухвалили політичне рішення про аеропорт «Бен Гуріон» і військові виконали його. До речі, в Ізраїлі подібна ситуація до Львова. Позаяк Тель-Авів має 30 кілометрів до безпечної зони – до моря. Так само Львів має 30 кілометрів до безпечної зони – кордону з ЄС. Час підльоту складає лише три-чотири хвилини», – зазначив мер міста.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Садовий запевнив, що зараз цілком реально й можливо забезпечити максимальну безпеку польотів.

«Як? Військові знають, що треба робити. До прикладу, Ізраїль мав подібну практику. Вони готові поділитися досвідом», – доповнив Садовий.

Нагадаємо, в Україні може запрацювати один з аеропортів для цивільних польотів. Про це заявив керівник офісу президента Андрій Єрмак під час своєї поїздки до США та виступу в Інституті Хадсона.

Раніше ми повідомляли, що українська авіакомпанія Air Ocean Airlines хоче відновити польоти з аеропорту Ужгород.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що авіасполучення в Україні поки що відновлювати небезпечно. Під час війни робота цивільної авіації навряд чи можлива.