Садовий розповів, коли у Львові запрацює аеропорт
Садовий запевнив, що зараз цілком реально й можливо забезпечити максимальну безпеку польотів
Мер Львова Андрій Садовий висловив сподівання, що у 2024 році місто матиме авіасполучення зі світом. Про це, посилаючись на його коментар, повідомило видання LB.ua.
Мер Львова розповів, що кілька місяців тому були зустрічі з колегами, які відповідають за безпеку в Ізраїлі. За словами Садового, вони спеціально приїжджали, щоб промоніторити ситуацію з огляду на можливість відкрити аеропорти «Львів» і «Бориспіль».
«Проаналізувавши ситуацію, вони однозначно сказали, що авіасполучення треба відкривати негайно. Бо ми втрачаємо дуже багато можливостей. І якщо ми не відновимо авіасполучення у 2024 році, узагалі втратимо його. Вони наводили приклад Ізраїлю. Коли свого часу ухвалили політичне рішення про аеропорт «Бен Гуріон» і військові виконали його. До речі, в Ізраїлі подібна ситуація до Львова. Позаяк Тель-Авів має 30 кілометрів до безпечної зони – до моря. Так само Львів має 30 кілометрів до безпечної зони – кордону з ЄС. Час підльоту складає лише три-чотири хвилини», – зазначив мер міста.
Садовий запевнив, що зараз цілком реально й можливо забезпечити максимальну безпеку польотів.
«Як? Військові знають, що треба робити. До прикладу, Ізраїль мав подібну практику. Вони готові поділитися досвідом», – доповнив Садовий.
Нагадаємо, в Україні може запрацювати один з аеропортів для цивільних польотів. Про це заявив керівник офісу президента Андрій Єрмак під час своєї поїздки до США та виступу в Інституті Хадсона.
Раніше ми повідомляли, що українська авіакомпанія Air Ocean Airlines хоче відновити польоти з аеропорту Ужгород.
До слова, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що авіасполучення в Україні поки що відновлювати небезпечно. Під час війни робота цивільної авіації навряд чи можлива.
Коментарі — 0