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Садовий розповів, коли у Львові запрацює аеропорт

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Садовий розповів, коли у Львові запрацює аеропорт
Садовий висловив сподівання, що у 2024 році місто матиме авіасполучення зі світом
фото з відкритих джерел

Садовий запевнив, що зараз цілком реально й можливо забезпечити максимальну безпеку польотів

Мер Львова Андрій Садовий висловив сподівання, що у 2024 році місто матиме авіасполучення зі світом. Про це, посилаючись на його коментар, повідомило видання LB.ua.

Мер Львова розповів, що кілька місяців тому були зустрічі з колегами, які відповідають за безпеку в Ізраїлі. За словами Садового, вони спеціально приїжджали, щоб промоніторити ситуацію з огляду на можливість відкрити аеропорти «Львів» і «Бориспіль».

«Проаналізувавши ситуацію, вони однозначно сказали, що авіасполучення треба відкривати негайно. Бо ми втрачаємо дуже багато можливостей. І якщо ми не відновимо авіасполучення у 2024 році, узагалі втратимо його. Вони наводили приклад Ізраїлю. Коли свого часу ухвалили політичне рішення про аеропорт «Бен Гуріон» і військові виконали його. До речі, в Ізраїлі подібна ситуація до Львова. Позаяк Тель-Авів має 30 кілометрів до безпечної зони – до моря. Так само Львів має 30 кілометрів до безпечної зони – кордону з ЄС. Час підльоту складає лише три-чотири хвилини», – зазначив мер міста.

Садовий запевнив, що зараз цілком реально й можливо забезпечити максимальну безпеку польотів.

«Як? Військові знають, що треба робити. До прикладу, Ізраїль мав подібну практику. Вони готові поділитися досвідом», – доповнив Садовий.

Нагадаємо, в Україні може запрацювати один з аеропортів для цивільних польотів. Про це заявив керівник офісу президента Андрій Єрмак під час своєї поїздки до США та виступу в Інституті Хадсона.

Раніше ми повідомляли, що українська авіакомпанія Air Ocean Airlines хоче відновити польоти з аеропорту Ужгород.

До слова, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що авіасполучення в Україні поки що відновлювати небезпечно. Під час війни робота цивільної авіації навряд чи можлива.

Теги: Андрій Садовий Львів аеропорт Ізраїль

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