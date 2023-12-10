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Засідання Європейської ради. Колишній чиновник Єврокомісії дав невтішний прогноз для України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Засідання Європейської ради. Колишній чиновник Єврокомісії дав невтішний прогноз для України
Україна розраховує на позитивне рішення засідання Євроради 14-15 грудня щодо початку переговорів про членство в ЄС
фото з відкритих джерел

«Від Орбана можна чекати чого завгодно»

На наступному засіданні Європейської ради Україну може чекати неприємний сюрприз щодо початку переговорів про членство в ЄС. Причиною цьому може стати прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Про це в інтерв'ю «Главкому» заявив колишній Директор з Західних Балкан в Європейській комісії та експерт з питань розширення П’єр Мірель.

Як каже експерт, факторами від яких залежатиме початок переговорів про членство України в ЄС є Угорщина, Словаччина та Нідерланди.

«Я думаю, що Угорщині буде важко, принаймні на цьому етапі, знайти нові аргументи для блокування. Хоча, від Орбана можна чекати чого завгодно. Словаччина – ми не знаємо, якою буде остаточна позиція Фіцо. Отже, те, що залишилось, – це Нідерланди. І хоча приймати рішення буде уряд Марка Рютте, але згідно з політичною традицією Нідерландів, тимчасовий уряд, або взагалі будь-який уряд, має отримати схвалення парламенту перед будь-яким важливим рішенням у Брюсселі. Тож якою буде позиція їхнього парламенту? Це ще належить побачити. І тут не варто забувати, що у 2016 році саме Нідерланди виступили проти Угоди про асоціацію з Україною, після того, як невелика місцева громадська організація переконала уряд Рютте провести загальнонаціональний референдум з цього питання».

Проте Мірель вважає, що на прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте тиснутимуть, аби він погодився на початок переговорів з Україною.

«Оскільки він йде з політичної сцени, він може бути схильний до прийняття позитивного для вас рішення. Однак, сказати напевне якою буде його остаточна позиція, наразі дуже складно», – пояснив колишній Директор з Західних Балкан в Європейській комісії.

Якщо ж Україні буде відмовлено, то нову зустріч щодо питання про початок переговорів про вступ відтермінують до літа.

«У такому випадку Україні може бути сказано: «Ми знову зустрінемося в Європейській раді в червні з коротким проміжним звітом Європейської Комісії в квітні-травні, щоб побачити, чи Україна все ще на шляху хороших реформ». Так вже не раз робилося в минулому з різними кандидатами», –

Як зазначив експерт з питань розширення, на засіданні Європейська рада також має домовитися щодо принципу поступової інтеграції, адже понад рік на цьому наполягає голова Європейської ради Шарль Мішель.

«Крім того, більшість країн Західних Балкан цим дуже задоволені. Після прийняття принципу поступової інтеграції Європейська рада, ймовірно, попросить Єврокомісію розробити наступного року всеохоплюючу систему застосування даного принципу, включно з використанням положення про зворотність, згідно з яким фінансова підтримка буде заморожена, якщо реформи призупиняться або їх ігноруватимуть», – каже Мірель.

Нагадаємо, Україна розраховує на позитивне рішення засідання Євроради 14-15 грудня щодо початку переговорів про членство в ЄС, про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у телефонній розмові з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сійярто. Єрмак повідомив, що найближчими днями Верховна Рада планує ухвалити низку важливих євроінтеграційних законопроєктів. «Ми повністю виконаємо наші зобов'язання», – наголосив він.

Як зазначив Мірель, Європейський союз повинен провести низку реформ для того, аби він міг повноцінно функціонувати, попри блокування важливих рішень окремими країнами. Зокрема, якщо в Європейській Раді немає консенсусу, то через певний період часу доведеться приймати рішення на основі більшості голосів та накладати санкції на країну, яка не дотримується так званого фундаментального верховенства права.

Як повідомлялося, Віктор Орбан, прем’єр-міністр Угорщини, заявив, що вважає помилкою відкриття переговорів про вступ України до Європейського Союзу, поки вона до цього не готова.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не надаватиме Києву військову підтримку, щоб «не продовжувати війну». Раніше він сказав, що Євросоюз не повинен розпочинати переговори з Україною про вступ до спільноти.

До слова, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт має намір блокувати виділення додаткових грошей Україні з бюджету Євросоюзу, поки не побачить виразного обґрунтування цього заходу, а не просто пропозицію «дати більше грошей». За словами політика, Єврокомісія нібито запропонувала зібрати з країн-членів додаткові гроші до бюджету європейської організації для виділення цих коштів на прийом мігрантів та підтримку Києва, але Угорщина такий сценарій відкидає.

Читайте також: П’єр Мірель: Не бачу, як Україна може приєднатися до ЄС без якогось мирного договору з Росією
Теги: Нідерланди Угорщина Віктор Орбан Україна Європейський союз

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