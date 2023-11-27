Конгрес США цього тижня розглядає важливі для України документи – Маркарова

Чак Шуммер внесе на розгляд верхньої палати США великий пакет допомоги, який передбачає фінансування додаткових видатків на допомогу Україні

У Конгресі США новий сесійний тиждень розпочинається активним обговоренням листа лідера демократичної більшості в Сенаті США Чака Шуммера всім Сенаторам та документу «Пропозиції щодо плану перемоги України», авторами якого виступили голова Комітету з закордонних справ МакКол, голова Комітету з розвідки Тернер та голова Комітету зі збройних сил М.Роджерс. Про це повідомила посол України в Америці Оксана Маркарова.

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«У листі лідер сенатської демократичної більшості інформує щодо своїх планів розгляду бюджетних законопроектів США, а також щодо внесення на розгляд верхньої палати США відповідного великого пакету допомоги, який передбачає фінансування додаткових видатків на допомогу Україні, Ізраїлю, партнерам США у Індо-тихоокеанському регіоні протягом наступного сесійного тижня, що починається 4 грудня.», – йдеться в повідомленні.

За словами Маркарової, лист також містить нагадування про слова президента України Володимир Зеленський під час його зустрічі з сенаторами 21 вересня щодо необхідності продовження допомоги США Україні. В листі також йдеться мова про необхідність ухвалення до кінця цього року закону про асигнування на потреби національної оборони на 2024 рік (NDAA), який має бути погоджений обома палатами в ході спільної конференції та винесено повторно на голосування.

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Крім того, зазначається, що в плані конгресмени зазначають, що альянс Росії, Китаю, ірану, іранських проксі (як Хамас та Хезболла) та Північної Кореї підриває інтереси США по всьому світу. США не стикалися з подібними викликами з часів Другої світової війни, а російська агресія проти України є маркером готовності США та іншого вільного світу протистояти цій загрозі.

«З огляду на це, у своєму звіті конгресмени пропонують широку канву плану перемоги, яка включає затвердження Адміністрацією США стратегії перемоги України, посилення існуючих заходів підзвітності та відповідальності, передачу Україні зброї у належній кількості і у належний часовий проміжок, посилення санкцій та експортного контролю за росією, посилення тиску на Групу семи та ЄС з метою передачі Україні заморожених суверенних активів Росії», – додала посол.

Раніше у Конгресі США повідомили, коли хочуть схвалити додаткову допомогу Україні.