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Прайс-кепи та ринкові аномалії заважають імпорту електроенергії, – «Укренерго»

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Прайс-кепи та ринкові аномалії заважають імпорту електроенергії, – «Укренерго»
Кудрицький: Україна обмежена у можливості імпортувати електроенергію для покриття дефіцитів в енергосистемі
фото з відкритих джерел

Кудрицький зазначив, що ціна на балансуючому ринку прив’язана до ціни на ринку на добу наперед

Встановлені на ринку електроенергії цінові обмеження (прайс-кепи – ред.) та комерційний профіцит на енергоринку під час дефіциту потужностей заважають імпорту електроенергії в Україну. Про це заявив голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький. 

«У нас крім прайс-кепів є ще одна проблема, і вона дійсно пов'язана з функціонуванням балансуючого ринку. Ми спостерігали такі аномалії, або нетипові ситуації, коли в період досить гострого дефіциту потужності на ринку на добу наперед (РДН) був профіцит, тобто комерційний профіцит, тобто перевищення пропозиції на попит», – сказав він.

Кудрицький зазначив, що ціна на балансуючому ринку прив’язана до ціни на РДН. І коли ціна електроенергії на РДН зменшується, вартість ресурсу знижується і на балансуючому ринку, і там його можна купити дешевше ринкових цін.

«У нас можуть бути ситуації, коли прайс-кепи навіть і дозволяють комерційний імпорт, але він не заходить просто тому, що ціна того ж ринку на добу наперед, вона нижча за прайс-кеп і нижча за європейську», – підкреслив голова «Укренерго».

Він додав, що необхідно провести детальний аналіз цієї ситуації, щоб в подальшому знайти для неї запобіжники. Раніше Кудрицький заявляв, що Україна обмежена у можливості імпортувати електроенергію для покриття дефіцитів в енергосистемі, бо вартість електрики в країні формується не так як в Європі.

Теги: імпорт Україна Укренерго

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