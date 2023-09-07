Заволодіння аеропортом Одеса. Суд обрав запобіжний захід мільйонеру Кауфману

Суд частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення – прокурор просив варту із заставою у 992,4 млн грн

Вищий антикорупційний суд 7 вересня обрав запобіжний захід одному із підозрюваних у справі про заволодіння міжнародним аеропортом Одеса та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

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Ім’я підозрюваного не зазначається: натомість Центр протидії корупції зазначає, що йдеться про одеського бізнесмена Бориса Кауфмана. Його вважають одним із організаторів схеми.

Кауфмана арештували в залі суду. Він може вийти з-під варти після визначеної судом застави в розмірі 268,4 млн грн. Термін дії дії запобіжного заходу – до 29 жовтня.

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Суд частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення – прокурор просив варту із заставою у 992,4 млн грн.

У разі внесення застави Кауфман повинен буде дотримуватися низки обов’язків, зокрема утриматися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками, здати на зберігання закордонні паспорти тощо.

Міжнародний аеропорт Одеса – спільне підприємство, створене у листопаді 2011 року Одеською міською радою та приватним інвестором «Одеса Аеропорт Девелопмент», який фінансував будівництво нового терміналу аеропорту та інфраструктури вартістю $45 млн. Аеропорт контролювали Борис Кауфман та Олександр Грановський. На аеропорт претендував Ігор Коломойський.

ВАКС уже брав під варту Кауфмана із заставою 129 млн грн у грудні 2022 року. Тоді заставу внесли майже одразу.

Нагадаємо, про викриття злочинної групи, яка заволоділа майном КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» вартістю 118 млн грн і доходом від його діяльності протягом 2012-2022 років у розмірі понад 2,5 млрд грн, НАБУ і САП повідомили 29 серпня.

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Про підозру повідомили колишньому меру Одеси Олексію Костусєву, його колишньому заступнику, бізнесменам Борису Кауфману та Алексу Боруховичу (раніше Олександр Грановський з Одеси), а також директору «Одеса аеропорт Девелопмент» Олексію Кочанову. Кауфман та Борухович контролюють «Одеса аеропорт Девелопмент», яка володіє 75% міжнародного аеропорту «Одеса».