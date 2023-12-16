Скільки населення втратить Україна після закінчення війни: прогноз демографа

Демографічні показники в Україні залежать від того, скільки ще триватиме війна

Після закінчення війни в Україні кількість населення може скоротитися на 11 мільйонів. Про для ТСН.ua розповів Олександр Гладун, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАНУ.

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«Ми робили демографічний прогноз та моделювали розвиток демографічної ситуації до початку 2037 року. Цей прогноз робився у стані значної інформаційної невизначеності. Експертним шляхом ми визначали рівень народжуваності та смертності, також дуже критично та з дискусіями оцінювали кількість мігрантів. Коли робили прогноз, то перше питання, яке треба було визначити – скільки буде тривати війна. На це питання ніхто немає реальної відповіді, але для прогнозу це треба було зробити», – розповів Гладун.

Він пояснив, що демографічні процеси мають свою специфіку. Прогнозний період зараз розділяють на три частини: тривалість війни, 2-3 роки після її закінчення та 4 роки і більше після цього. Для розробки прогнозу приблизно визначили, що війна закінчиться наприкінці 2024 або на початку 2025 року.

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«Оцінку чисельності населення ми зробили в кордонах 1991 року. Тобто врахували ОРДЛО, АР Крим, Севастополь, а також той момент, що після останнього перепису населення (2001 рік) у нас відбувалася трудова міграція за кордон. Люди масово виїздили на заробітки і залишилися там на постійне проживання. За оцінками експертів, це приблизно 2-3 мільйони людей», – зауважив демограф.

Під час дослідження експерти оцінили кількість населення в 42 млн, а потім побудували прогноз на початок 2037 року – вийшло 30,5 млн.

«Отже ми прогнозуємо скорочення населення на 11 мільйонів», – сказав заступник директора Інституту демографії і додав, що похибка можлива на 1 мільйон, бо точно невідомо, коли закінчиться війна.

Важливість цього прогнозу в тому, що він визначає стрімке скорочення населення України, бо більше 10 мільйонів за 15 років – велике число.

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Нагадаємо, у наступні 10 років населення України може становити 30 млн осіб.

Нагадаємо, директор Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова називала чотири причини, через які в нашій країні відбувається скорочення чисельності населення. Вона висловлювала переконання, що демографічні прогнози для України невтішні.