Армія РФ просунулася поблизу п'яти населених пунктів – ISW

Росіяни мають успіхи на Донеччині

Українські війська відбили втрачені позиції під Торецьком. Водночас росіяни просунулися біля Часового Яру, Торецька, Покровська, Курахового та Великої Новосілки. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Курщина

22 січня російські війська продовжили наступальні дії вздовж українського виступу в Курській області, але не підтвердили наступ. Окупанти продовжували наземні атаки на північний захід від Суджі біля Погребків і на південь від Суджі біля Махнівки та на захід від Курилівки.

Харківщина

Російські сили продовжували обмежені наземні атаки на північний схід від міста Харків поблизу Вовчанська 21 і 22 січня, але не просунулися

Луганщина

22 січня російські війська продовжили наступ на Куп'янському напрямку, але не просунулись. 22 січня Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська захопили Західне (на північ від Куп'янська). Окупанти продовжували наземні атаки на північ від Куп’янська поблизу Дворічної та Кутківки та на схід від Куп’янська поблизу Петропавлівки 21 і 22 січня.

22 січня росіяни продовжили наступальні дії на Боровому напрямку, але не підтвердили наступ.

Донеччина

Окупанти нещодавно просунулися в напрямку Часового Яру. Геолокаційні кадри, опубліковані 22 січня, показують, що російські війська нещодавно просунулися вздовж вулиці Залізничної на північному заході Часового Яру, та нещодавно трохи просунулися на північ і північний захід від Часового Яру.

Українські та російські війська нещодавно просунулися на Торецькому напрямку 22 січня. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 січня та геолоковані 22 січня, показують, що російські війська просувалися вулицями Качалова та Пузанова на півночі Торецька. Російські міліблогери стверджували 21 і 22 січня, що російські війська просунулися до поля між Торецьком і Петрівкою (на захід від Торецька) і що російські війська просунулися на схід від породного відвалу шахти «Торецька» в північній частині Торецька, але ISW не знайшло підтвердження.

Окупанти просунулися на південний захід від Покровська. Геолокаційні кадри, опубліковані 22 січня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в полях на північний схід від Котлиного (на південний захід від Покровська) і в північно-східній частині населеного пункту. Армія РФ просунулася поблизу Воздвиженки (на схід від Покровська), захопила Баранівку (на північний схід від Покровська та на північ від Воздвиженки) та Котлине (на південний захід від Покровська), просунулися на 3,6 кілометра в глибину на захід від Вовкового (на південний захід від Покровська). ), та в межах Надіївки (пд Покровськ).

Російські війська нещодавно просунулися на захід від Курахового 22 січня. Геолокаційні кадри, опубліковані 21 січня, показують, що нещодавно російські війська незначно просунулися в полях на південь від Дачного (на захід від Курахового). Російські мілблогери стверджували, що російські війська просунулися вздовж вітрозахисних смуг на південний захід від Слов’янки (на північний захід від Курахового) і на два кілометри в напрямку Костянтинополя (на захід від Курахового) і що російські війська очищають українські сили з району на захід від Курахівського водосховища (на захід від Курахового). Проте ISW не знайшло візуального підтвердження цих тверджень.

Російські війська нещодавно просунулися поблизу та в межах Великої Новосілки. Геолокаційні кадри, опубліковані 21 та 22 січня, показують, що російські війська нещодавно просунулися дорогою на захід від Роздольне (на північний схід від Великої Новосілки) та вздовж вулиці Горіжної. у північно-східній Великій Новосілці.

Південь

Російські війська продовжували обмежені наземні атаки на північний захід від Роботиного поблизу Кам’янського 21 і 22 січня, але не просунулися.

Російські війська продовжували обмежені наземні атаки на Дніпровському напрямку 21 і 22 січня, але не просувалися.

Нагадаємо, що триває 1065-й день війни.