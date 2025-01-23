Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 23 січня 2025 року

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 23 січня 2025 року
Ситуація на фронті 23 січня
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби відбулось 103 бойових зіткнення

Російські загарбники завдали по території України двох ракетних та 18 авіаційних ударів, застосувавши чотири ракети та 29 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 852 дрони-камікадзе та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 січня 2025 року фото 1

Новини війни в Україні

Загалом від початку минулої доби відбулося 106 бойових зіткненнь. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

На Торецькому та Покровському напрямках відбулось найбільше бойових зіткнень.

На Харківському, Сіверському, Оріхівському, Гуляйпільському напрямках противник наступальних дій не проводив.

На Куп'янському напрямку

Противник сім разів проводив штурми позицій наших оборонців у районах Лозової, Загризового та Петропавлівки. Українські захисники відбили шість атак, одне боєзіткнення досі триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 січня 2025 року фото 2

На Лиманському напрямку

Російські загарбники десять разів атакували позиції українців неподалік населених пунктів Першотравневе, Новосергіївка, Зелена Долина, Кузьмине, Зелений Гай, Зарічне, Ямполівка та у Серебрянському лісі. Наразі триває одне боєзіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 січня 2025 року фото 3

На Краматорському напрямку

Зафіксовано два боєзіткнення поблизу Часового Яру, які тривають до цього часу.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 січня 2025 року фото 4

На Торецькому напрямку

Росіяни 13 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували у районі населеного пункту Торецьк. На даний час продовжуються два боєзіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 січня 2025 року фото 5

На Покровському напрямку

Росіяни 55 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Зелене Поле, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Леонтовичі, Звірове, Покровськ, Новосергіївка, Котлине, Андріївка, Шевченко, Дачне, Улакли та в напрямках Янтарного, Променя, Зеленого. Дотепер триває сім боєзіткнень. Крім того, ворог завдав авіаційних ударів бомбами та некерованими ракетами по районах населених пунктів Сухий Яр, Костянтинівка, Зелене Поле, Гродівка.
Сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено понад 200 окупантів, 102 з них - безповоротно. Також знищено тринадцять одиниць автомобільної техніки, три антени БпЛА, засіб супутникового зв'язку та мотоцикл, крім того, значно пошкоджено гармату та три автомобілі загарбників.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 січня 2025 року фото 6

На Новопавлівському напрямку

Ворог п’ять разів атакував поблизу населених пунктів Костянтинопіль та Времівка. Чотири боєзіткнення завершено, ще одне – продовжується дотепер. Водночас ворог завдав авіаційних ударів по районах Темирівки, Новосілки, Костянтинополя та Роздольного.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 січня 2025 року фото 7

На Курському напрямку

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник протягом доби провів 9 безуспішних штурмів позицій українських підрозділів. Ворог завдав 15 авіаційних ударів 20 керованими бомбами та здійснив 327 артилерійських обстрілів.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 січня 2025 року фото 8

На Придніпровському напрямку наші війська відбили дві атаки противника.

На Харківському, Сіверському, Оріхівському, Гуляйпільському напрямках противник наступальних дій не проводив.

За професійну бойову роботу відзначено воїнів 31-ої окремої механізованої бригади, 79-го прикордонного загону, 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс», 30-ої окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького, 77-ої окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади, які в надзвичайно складних умовах стримують атаки переважаючих сил противника, завдають йому значних втрат.

Нагадаємо, триває 1065-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Карта бойових дій в Україні станом на 23 січня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 23 січня 2025 року
Внаслідок аварії на підстанції шахти більше 100 шахтарів опинилися заблокованими під землею
Внаслідок аварії на підстанції шахти більше 100 шахтарів опинилися заблокованими під землею
У Львові лікарі врятували 10-місячного хлопчика, який проковтнув перстень
У Львові лікарі врятували 10-місячного хлопчика, який проковтнув перстень
Деякі українці в Польщі можуть перестати отримувати популярну соцвиплату
Деякі українці в Польщі можуть перестати отримувати популярну соцвиплату
На Сумщині масово мобілізовують підлітків? Центр протидії дезінформації спростував фейк
На Сумщині масово мобілізовують підлітків? Центр протидії дезінформації спростував фейк
Розвідка знищила важливе супутникове обладнання окупантів (відео)
Розвідка знищила важливе супутникове обладнання окупантів (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
152K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 січня: ситуація на фронті
56K
Україна хоче поставити Путіна на коліна: Bild пояснив зміну стратегії війни
53K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 січня 2025
42K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала менше 20 хвилин
15K
У світі стає дедалі популярнішим новий чай: з чого його готують
15K
День Соборності України 2025: привітання у прозі, віршах та листівках

Новини

23 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:09
Прем'єр-міністр Гренландії збирається зустрітися з Трампом
Вчора, 04:44
Фінляндія готує 27-й пакет військової допомоги Україні
Вчора, 00:33
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Історик з Гарварду пояснив, на чому будується політика США щодо Росії
21 сiчня, 05:41
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 сiчня, 01:58

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua