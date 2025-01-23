Карта бойових дій в Україні станом на 23 січня 2025 року

Протягом минулої доби відбулось 103 бойових зіткнення

Російські загарбники завдали по території України двох ракетних та 18 авіаційних ударів, застосувавши чотири ракети та 29 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 852 дрони-камікадзе та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

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Загалом від початку минулої доби відбулося 106 бойових зіткненнь. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

На Торецькому та Покровському напрямках відбулось найбільше бойових зіткнень.

На Харківському, Сіверському, Оріхівському, Гуляйпільському напрямках противник наступальних дій не проводив.

На Куп'янському напрямку

Противник сім разів проводив штурми позицій наших оборонців у районах Лозової, Загризового та Петропавлівки. Українські захисники відбили шість атак, одне боєзіткнення досі триває.

На Лиманському напрямку

Російські загарбники десять разів атакували позиції українців неподалік населених пунктів Першотравневе, Новосергіївка, Зелена Долина, Кузьмине, Зелений Гай, Зарічне, Ямполівка та у Серебрянському лісі. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Краматорському напрямку

Зафіксовано два боєзіткнення поблизу Часового Яру, які тривають до цього часу.

На Торецькому напрямку

Росіяни 13 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували у районі населеного пункту Торецьк. На даний час продовжуються два боєзіткнення.

На Покровському напрямку

Росіяни 55 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Зелене Поле, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Леонтовичі, Звірове, Покровськ, Новосергіївка, Котлине, Андріївка, Шевченко, Дачне, Улакли та в напрямках Янтарного, Променя, Зеленого. Дотепер триває сім боєзіткнень. Крім того, ворог завдав авіаційних ударів бомбами та некерованими ракетами по районах населених пунктів Сухий Яр, Костянтинівка, Зелене Поле, Гродівка.

Сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено понад 200 окупантів, 102 з них - безповоротно. Також знищено тринадцять одиниць автомобільної техніки, три антени БпЛА, засіб супутникового зв'язку та мотоцикл, крім того, значно пошкоджено гармату та три автомобілі загарбників.

На Новопавлівському напрямку

Ворог п’ять разів атакував поблизу населених пунктів Костянтинопіль та Времівка. Чотири боєзіткнення завершено, ще одне – продовжується дотепер. Водночас ворог завдав авіаційних ударів по районах Темирівки, Новосілки, Костянтинополя та Роздольного.

На Курському напрямку

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник протягом доби провів 9 безуспішних штурмів позицій українських підрозділів. Ворог завдав 15 авіаційних ударів 20 керованими бомбами та здійснив 327 артилерійських обстрілів.

На Придніпровському напрямку наші війська відбили дві атаки противника.

На Харківському, Сіверському, Оріхівському, Гуляйпільському напрямках противник наступальних дій не проводив.

За професійну бойову роботу відзначено воїнів 31-ої окремої механізованої бригади, 79-го прикордонного загону, 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс», 30-ої окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького, 77-ої окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади, які в надзвичайно складних умовах стримують атаки переважаючих сил противника, завдають йому значних втрат.

Нагадаємо, триває 1065-й день повномасштабної війни в Україні.