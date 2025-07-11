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Трамп пропонує продавати союзникам з НАТО наступальне озброєння для України

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Трамп пропонує продавати союзникам з НАТО наступальне озброєння для України
Президент США оголосив про плани змінити умови постачання наступального озброєння союзникам по НАТО для підтримки України
фото: EPA/UPG

Обговорення відбулося на саміті НАТО, але остаточних планів ще немає

Президент США Дональд Трамп запропонував продавати країнам НАТО не лише системи Patriot, а й наступальне озброєння, яке після продажу можуть передати Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Axios.

Зазначається, що ідею такої схеми було озвучено на нещодавньому саміті НАТО. Обговорення проходили за участі України та європейських союзників.

За даними двох анонімних співрозмовників агентства, знайомих з дискусіями, наразі немає остаточного плану щодо термінів і механізму реалізації цієї пропозиції.

Один із європейських чиновників підтвердив факт обговорення, але зазначив, що його уряду нічого не відомо про конкретні домовленості.

«Президент США надсилає оборонну зброю НАТО. НАТО може вирішити, що з нею робити. Ми не надсилаємо зброю Україні», – заявив неназваний американський чиновник.

Крім того, Трамп розглядає пакет санкцій проти Росії, ініційований сенатором Ліндсі Гремом.

Раніше «Главком» повідомляв, що президент США Дональд Трамп підтвердив свою підтримку нового законопроєкту, який передбачає санкції проти Росії. Ця заява знаменує значний прорив для політики США, а також тиску на Росію. Трамп висловив очікування, що Сенат ухвалить цей захід, але при цьому наголосив на ключовому аспекті, який, очевидно, був важливим для його підтримки: законопроєкт «дуже шанобливо дозволяє президенту робити все, що він хоче».

Також «Главком» інформував, що президент США Дональд Трамп погодився задовольнити частину українських запитів на військову допомогу, які президент Володимир Зеленський передав йому минулого місяця. Зміна позиції відбулася після місяців скептицизму Білого дому щодо України та на тлі розчарування Трампа небажанням президента Росії Володимира Путіна серйозно брати участь у переговорах. 

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Теги: Дональд Трамп НАТО Україна

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