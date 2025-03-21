Атака авіабомбами на Запорізький район: серед постраждалих 4-річна дитина

Ліквідація наслідків атаки продовжується

Ввечері 20 березня російські терористи завдали ударів по Запорізькому району. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

«Авіабомби зруйнували два та пошкодили три приватні будинки, а також споруди на території дачного кооперативу. На місцях влучань виникла пожежа», – зазначив Федоров.

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За його словами кількість постраждалих зросла до шести, серед яких 4-річний хлопчик.

Постраждалі отримали всю необхідну допомогу. Ліквідація наслідків атаки продовжується.

Раніше очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомляв, що щонайменше чотири вибухи пролунало в прифронтових населених пунктах.

Нагадаємо, що ввечері 20 березня росіяни вчергове обстріляли Одесу. У місті сплахнули пожежі.

Повідомляється, що близько дев'ятої вечора небо над Одесою розірвали сирени повітряної тривоги. Згодом містяни почули серію потужних вибухів. Внаслідок ворожої атаки зайнялись масштабні пожежі.