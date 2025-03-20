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Одеса у вогні через обстріл: РФ змінила тактику атак (оновлено)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Одеса у вогні через обстріл: РФ змінила тактику атак (оновлено)
Росіяни обстрілюють місто Одеса
фото з відкритих джерел

Наразі у місті триває загроза «шахедів»

Ввечері 20 березня росіяни вчергове обстріляли Одесу. У місті сплахнули пожежі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки.

Повідомляється, що близько дев'ятої вечора небо над Одесою розірвали сирени повітряної тривоги. Згодом містяни почули серію потужних вибухів. Внаслідок ворожої атаки зайнялись масштабні пожежі.

Своєю чергою керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко написав, що росіяни змінили тактику обстрілів.

«Одеса, тримайтесь. рф зараз дещо змінила тактику атак українських міст дронами – намагаються діяти великою кількістю, щоб спробувати перевантажити ППО, мобільні групи, РЕБ», – зазначив Коваленко.

Наразі у місті триває загроза «шахедів». Моніторингові канали пишуть, що десятки безпілотників атакують Одесу. Вже відомо, що через ворожу атаку є постраждалі. Оперативні служби працюють на місцях.

Тим часом керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що Росія знову атакує цивільну інфраструктуру Одеси.

Оновлено 23:37

Ворог масовано атакував Одесу та район ударними безпілотниками. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема, житлової багатоповерхівки, торгового центру та магазинів.

За попередніми даними, постраждало троє людей, серед них неповнолітня дівчина.

Внаслідок російської атаки у трьох локаціях спалахнули потужні пожежі. Також є локальні аварійні відключення електроенергії у Приморському, Пересипському та Київському районах Одеси.

Сьогодні вночі Кропивницький зазнав масованої атаки дронами. Російські війська ударними дронами пошкодили житлові будинки та інфраструктуру.

Рятувальники показали кадри пошкоджених будинків та місцевих мешканців, які постраждали від удару.

Також російські війська здійснили чергову атаку на Слов'янськ, використовуючи безпілотники. За словами місцевих жителів, після звуків пересування дронів у повітрі пролунало кілька потужних вибухів.

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Теги: інфраструктура росіяни обстріл Одеса росія

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