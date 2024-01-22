Атака дронів на Дніпропетровщину: влада повідомила про наслідки

Внаслідок падіння уламків збитих дронів виникла пожежа, яку надзвичайники загасили

У ніч на 22 січня у Дніпровському районі сили ППО знищили три безпілотники. Уламки впали на територію підприємства. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Внаслідок падіння уламків збитих дронів виникла пожежа, яку надзвичайники загасили. Пошкоджена будівля. Ніхто не постраждав. Атакували російські війська і Нікопольщину. Ввечері вдарили з артилерії по райцентру. Загиблих та поранених немає.

«Не припиняються атаки на Нікопольщину. Ввечері окупанти знову відкрили вогонь з артилерії по райцентру. Там також – без загиблих та постраждалих. На інших територіях регіону – тихо», поінформував Лисак.

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Нагадаємо, у ніч на 22 січня російські окупанти знову атакували Україну ударними дронами. Ворог застосував вісім ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Вони були випущені з району Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Триває 698-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнення. Сили оборони стримують ворога на усіх напрямках, а на Херсонському – надалі продовжують заходи із розширення плацдарму.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по дев’ятьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по району зосередження особового складу, пункту управління, трьох артилерійських засобах та засобу ППО противника.