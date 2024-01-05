Вибухи у Кривому Розі: влада повідомила деталі

Окупанти вчергове атакували Україну ударними БпЛА

У ніч на 5 січня українські захисники збили над Дніпропетровською областю шість ворожих дронів типу «Шахед». Всі – у Криворізькому районі. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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Уламки збитих дронів упали на територію непрацюючого підприємства. Ніхто не постраждав.

Крім того, продовжувався терор Нікопольщини. «Ворог тричі обстрілював з важкої артилерії райцентр, Марганецьку та Червоногригорівську громади. Загалом випустив більш ніж десять снарядів. Там також минулося без загиблих і поранених», – розповів Лисак.

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Нагадаємо, триває 681-ша доба повномасштабної війни Росії проти України.

Уночі 5 січня російські окупанти вчергове атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed-136/131. Триває бойова робота сил та засобів протиповітряної оборони України, результати будуть повідомлені пізніше.

На світанку 5 січня у ряді областей України оголошено повітряну тривогу, через запуск ударних дронів із півдня.