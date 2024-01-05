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Вибухи у Кривому Розі: влада повідомила деталі

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Вибухи у Кривому Розі: влада повідомила деталі
Над Дніпропетровщиною знищено ворожі дрони
фото з відкритих джерел

Окупанти вчергове атакували Україну ударними БпЛА

У ніч на 5 січня українські захисники збили над Дніпропетровською областю шість ворожих дронів типу «Шахед». Всі – у Криворізькому районі. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Уламки збитих дронів упали на територію непрацюючого підприємства. Ніхто не постраждав.

Крім того, продовжувався терор Нікопольщини. «Ворог тричі обстрілював з важкої артилерії райцентр, Марганецьку та Червоногригорівську громади. Загалом випустив більш ніж десять снарядів. Там також минулося без загиблих і поранених», – розповів Лисак.

Нагадаємо, триває 681-ша доба повномасштабної війни Росії проти України.

Уночі 5 січня російські окупанти вчергове атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed-136/131. Триває бойова робота сил та засобів протиповітряної оборони України, результати будуть повідомлені пізніше.

На світанку 5 січня у ряді областей України оголошено повітряну тривогу, через запуск ударних дронів із півдня.

Теги: Дніпропетровщина Кривий Ріг безпілотник окупанти

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