Дрони, які вдарили по нафтобазі в Санкт-Петербурзі, вироблені в Україні – Камишін

Камишін заявив, що безпілотники, які атакували російську нафтобазу, пролетіли 1250 км

За словами посадовця, Україна здатна виготовляти дешеві дрони, які можуть літати на великі відстані

Дрони, якими було атаковано нафтобазу в російській Ленінградській області, були українського виробництва. Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін під час дискусії Deciding Your Tomorrow.

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За словами посадовця, Україна вже здатна виготовляти дрони вартістю від $350, які здатні літати на великі відстані.

При цьому Камишін заявив, що дрони, якими було атаковано Санкт-Петербург – українського виробництва.

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«Це виготовлено в Україні. Так, цієї ночі ми влучили в ціль, і ця штука пролетіла рівно 1250 км цієї ночі», – сказав Камишін.

Як повідомлялося, нічна атака безпілотників по території нафтогазової компанії «Петербурзький нафтовий термінал» в Ленінградській області РФ є спецоперацією Головного управління розвідки.

Згодом представник української військової розвідки Андрій Юсов заявив, що атака безпілотників по нафтобазі у Санкт-Петербурзі свідчить про «нову якість» засобів ураження.

До слова, сьогодні зранку, 18 січня, у російському Білгороді була оголошена повітряна тривога, згодом у місті пролунали вибухи. Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив про нібито знищення десяти повітряних цілей системами ППО.