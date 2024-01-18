Головна Країна Політика
search button user button menu button

Дрони, які вдарили по нафтобазі в Санкт-Петербурзі, вироблені в Україні – Камишін

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Дрони, які вдарили по нафтобазі в Санкт-Петербурзі, вироблені в Україні – Камишін
Камишін заявив, що безпілотники, які атакували російську нафтобазу, пролетіли 1250 км
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

За словами посадовця, Україна здатна виготовляти дешеві дрони, які можуть літати на великі відстані

Дрони, якими було атаковано нафтобазу в російській Ленінградській області, були українського виробництва. Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін під час дискусії Deciding Your Tomorrow.

За словами посадовця, Україна вже здатна виготовляти дрони вартістю від $350, які здатні літати на великі відстані.

При цьому Камишін заявив, що дрони, якими було атаковано Санкт-Петербург – українського виробництва.

«Це виготовлено в Україні. Так, цієї ночі ми влучили в ціль, і ця штука пролетіла рівно 1250 км цієї ночі», – сказав Камишін.

Як повідомлялося, нічна атака безпілотників по території нафтогазової компанії «Петербурзький нафтовий термінал» в Ленінградській області РФ є спецоперацією Головного управління розвідки.

Згодом представник української військової розвідки Андрій Юсов заявив, що атака безпілотників по нафтобазі у Санкт-Петербурзі свідчить про «нову якість» засобів ураження.

До слова, сьогодні зранку, 18 січня, у російському Білгороді була оголошена повітряна тривога, згодом у місті пролунали вибухи. Губернатор  Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив про нібито знищення десяти повітряних цілей системами ППО.

Теги: війна безпілотник Санкт-Петербург Олександр Камишін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Любомир Бордун – депутат Коломийської міської ради двох скликань, начальник управління освіти
Мав бронь від мобілізації, але пішов на фронт. Згадаймо депутата й освітянина Любомира Бордуна
Вчора, 09:00
На світанку на Дніпропетровщині сили ППО працювали по ворожих ракетах
Сили ППО збили на Дніпропетровщині дві крилаті ракети
13 сiчня, 09:44
Зеленський підписав два законопроєкти, які дозволять звільнити від оподаткування окремі товари оборонного призначення
Зеленський спростив імпорт засобів радіолокаційної боротьби
10 сiчня, 19:26
Партизани поділились черговими успіхами
Чергові успіхи: чиї особисті дані отримали партизани руху «Атеш»
8 сiчня, 08:46
Колаж: Главред
У 2024 році реальність має стати кращою, ніж наші очікування
31 грудня, 2023, 19:05
«Адмірал Макаров» вийшов на бойове чергування
РФ вивела в море ракетоносії
28 грудня, 2023, 13:23
У порту Феодосії був атакований корабель «Новочеркаськ»
Знищення корабля РФ у Феодосії: окупанти шукають винних
27 грудня, 2023, 16:24
На Сумщині пролунали вибухи
На Сумщині пролунали вибухи
22 грудня, 2023, 00:11
Сьогодні у Бучанському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети
Влада попередила про можливі вибухи у передмісті Києва
19 грудня, 2023, 13:23

Політика

«Незабаром ви побачите нові підписання»: Кулеба про угоди у сфері безпеки
«Незабаром ви побачите нові підписання»: Кулеба про угоди у сфері безпеки
Зеленський обговорив із зовнішньою розвідкою методи протидії обходу РФ санкцій
Зеленський обговорив із зовнішньою розвідкою методи протидії обходу РФ санкцій
Дрони, які вдарили по нафтобазі в Санкт-Петербурзі, вироблені в Україні – Камишін
Дрони, які вдарили по нафтобазі в Санкт-Петербурзі, вироблені в Україні – Камишін
Декларація Шмигаля: дружина заробляє у вісім разів більше, ніж прем’єр-міністр
Декларація Шмигаля: дружина заробляє у вісім разів більше, ніж прем’єр-міністр
Умєров скасував візит до Франції: Міноборони пояснило
Умєров скасував візит до Франції: Міноборони пояснило
Топменеджер «Енергоатома» виїхав у відпустку до Польщі і досі не повернувся – нардеп
Топменеджер «Енергоатома» виїхав у відпустку до Польщі і досі не повернувся – нардеп

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
Цінитель самокатів експрем’єр Гончарук отримав нову посаду і відразу пересів на Tesla
33K
У Севастополі затонув сторожовий корабель росіян
21K
Де перебуває Кучма під час війни? Прессекретарка експрезидента внесла ясність
18K
Українські безпілотники влучили по нафтобазі в Санкт-Петербурзі – джерела
11K
Командувач ЗСУ повідомив, чи є загроза прориву кордону ворогом на півночі країни
11K
РПЦ покарала відомого архімандрита, який виступив проти війни і викрив злочинну суть «русского мира»

Новини

Ворог припинив штурми на одному з напрямків: яка ситуація на фронті
Сьогодні, 07:19
Сильні пориви вітру та мокрий сніг: прогноз погоди на 18 січня
Сьогодні, 06:13
18 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:22
Окупанти припинили штурми на одному з гарячих напрямків: яка ситуація на фронті
Вчора, 07:17
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 17 січня
Вчора, 06:12
17 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua