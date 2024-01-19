Атака на нафтобазу та завод РФ: розвідка повідомила про наслідки

Андрій Юсов: «Коли йдеться про нафтобазу, яка задіяна у постачанні паливно-мастильних матеріалів і не тільки, – це ускладнює логістику для окупантів»

Атака на нафтобазу під Брянськом та пороховий завод під Тамбовом ускладнює логістику росіян та зриває графіки постачання. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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«Гарний гуркіт, гарна бавовна. Регулярно такі події трапляються на військових об'єктах на території держави-агресора. Зрозуміло, що коли мова йде про нафтобазу, яка задіяна у постачанні паливно-мастильних матеріалів і не тільки, – це ускладнює логістику для окупантів. Це зриває графіки постачання, графіки забезпечення. Відповідно дає додаткові можливості, запас часу і збільшує простір для маневру для наших захисників», – сказав він.

Юсов також прокоментував заяви росіян, що українські безпілотники можуть пролітати відстані до 900 кілометрів.

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«Ми не можемо ані підтвердити, ані спростувати. Але українські безпілотники можуть долати і не такі відстані. Якщо говорити про реакцію в російську суспільстві, то всі питання до Путіна, Шойгу, Герасимова, до тих, які продовжують геноцидну війну проти України», – додав представник ГУР.

Як повідомлялося, 19 січня, у місті Клинці Брянської області РФ спалахнула потужна пожежа на нафтобазі. Росіяни заявили про нібито атаку безпілотника.

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Також у ніч проти 19 січня безпілотники атакували Тамбовський пороховий завод у Котовську, на якому виробляють порох для зброї та боєприпасів.

Згодом стало відомо, що за атаками безпілотників на нафтобазу у Брянській області та Тамбовський пороховий завод стоїть Головне управління розвідки Міноборони.