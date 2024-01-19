Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Атака на нафтобазу та завод РФ: розвідка повідомила про наслідки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Атака на нафтобазу та завод РФ: розвідка повідомила про наслідки
Наслідки атаки безпілотника по Тамбовському пороховому заводі у Котовську
фото скріншот відео

Андрій Юсов: «Коли йдеться про нафтобазу, яка задіяна у постачанні паливно-мастильних матеріалів і не тільки, – це ускладнює логістику для окупантів»

Атака на нафтобазу під Брянськом та пороховий завод під Тамбовом ускладнює логістику росіян та зриває графіки постачання. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

«Гарний гуркіт, гарна бавовна. Регулярно такі події трапляються на військових об'єктах на території держави-агресора. Зрозуміло, що коли мова йде про нафтобазу, яка задіяна у постачанні паливно-мастильних матеріалів і не тільки, – це ускладнює логістику для окупантів. Це зриває графіки постачання, графіки забезпечення. Відповідно дає додаткові можливості, запас часу і збільшує простір для маневру для наших захисників», – сказав він.

Юсов також прокоментував заяви росіян, що українські безпілотники можуть пролітати відстані до 900 кілометрів.

«Ми не можемо ані підтвердити, ані спростувати. Але українські безпілотники можуть долати і не такі відстані. Якщо говорити про реакцію в російську суспільстві, то всі питання до Путіна, Шойгу, Герасимова, до тих, які продовжують геноцидну війну проти України», – додав представник ГУР.

Як повідомлялося, 19 січня, у місті Клинці Брянської області РФ спалахнула потужна пожежа на нафтобазі. Росіяни заявили про нібито атаку безпілотника.

Також у ніч проти 19 січня безпілотники атакували Тамбовський пороховий завод у Котовську, на якому виробляють порох для зброї та боєприпасів.

Згодом стало відомо, що за атаками безпілотників на нафтобазу у Брянській області та Тамбовський пороховий завод стоїть Головне управління розвідки Міноборони. 

Теги: безпілотник порох росіяни завод Міноборони розвідка пожежа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Севастополі пролунали вибухи, у небі – стовпи диму
У Севастополі пролунали вибухи, у небі – стовпи диму
3 сiчня, 00:50
Віктор Ющенко впевнений, що ніхто не зможе зламати українців у цій війні
Ющенко висловив Путіну новорічне побажання
3 сiчня, 11:53
Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов
«Один із поранених був знаковою особою». Буданов розкрив деталі операції на Білгородщині
5 сiчня, 23:10
Президент провів засідання Ставки, на якому було заслухано доповідь про виробництво і постачання дронів, а також питання їх доставки на фронт
Наступного року Україна виготовить мільйон дронів – Зеленський
19 грудня, 2023, 23:12
Ольга Атанасова на тлі свого пошкодженого будинку
«Дякую, що живі». Під час атаки на Київ у будинок відомої акторки влучили уламки дрона
24 грудня, 2023, 13:20
Пожежа у Москві: три райони столиці РФ без води, світла та тепла (фото, відео)
Пожежа у Москві: три райони столиці РФ без води, світла та тепла (фото, відео)
4 сiчня, 08:12
Ворожі дрони рухаюся з півдня
Україною шириться повітряна тривога: окупанти запустили «Шахеди» (мапа)
5 сiчня, 06:46
В Україні готується інфраструктура для F-16, підготовка пілотів триває
Данські ЗМІ повідомили тривожну новину про передачу Україні F-16: Повітряні сили відреагували
6 сiчня, 21:56
Ердоган згодом видалив твіт із обличчями офіцерів турецької розвідки
Президент Ердоган випадково «засвітив» обличчя турецьких шпигунів
12 сiчня, 10:11

Суспільство

Атака на нафтобазу та завод РФ: розвідка повідомила про наслідки
Атака на нафтобазу та завод РФ: розвідка повідомила про наслідки
Чому українські біженці насправді повертаються додому: дослідження
Чому українські біженці насправді повертаються додому: дослідження
Атаки на нафтобазу під Брянськом та завод під Тамбовом спецоперація розвідки – джерела
Атаки на нафтобазу під Брянськом та завод під Тамбовом спецоперація розвідки – джерела
Україна входить до трійки світових лідерів із виробництва дронів – Данілов
Україна входить до трійки світових лідерів із виробництва дронів – Данілов
Будинок у Дніпрі зруйнувала ворожа ракета. Згадаймо дворічну Вероніку Макаренко
Будинок у Дніпрі зруйнувала ворожа ракета. Згадаймо дворічну Вероніку Макаренко
Українські виробники звернулися до російської опозиції через вибори у РФ
Українські виробники звернулися до російської опозиції через вибори у РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
137K
Полонений сомалієць назвав країни, найманці з яких воюють на боці Росії (відео)
41K
Українці почали масово виїздити із Туреччини
21K
19 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7125
Засновника компанії Concorde Capital затримано на кордоні
5767
Байден після зустрічі з членами Конгресу зробив заяву щодо допомоги Україні
5514
Держприкордонслужба вводить обмеження для цивільних у Чернігівській області

Новини

Затримання Ігоря Мазепи. Компанія Concorde Capital зробила заяву
Сьогодні, 10:01
На фронті різко зросла кількість боїв – Генштаб
Сьогодні, 07:06
Сильний вітер та опади: прогноз погоди на 19 січня
Сьогодні, 06:13
19 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Ворог припинив штурми на одному з напрямків: яка ситуація на фронті
Вчора, 07:19
Сильні пориви вітру та мокрий сніг: прогноз погоди на 18 січня
Вчора, 06:13

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua