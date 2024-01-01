У новорічну ніч окупанти запустили по Україні майже 30 «Шахедів»

У Львові уламки дрона влучили в музей Шухевича

Минулої доби російські окупанти атакували Україну 96-ма дронами

У новорічну ніч російські окупанти завдали авіаційного удару, застосувавши 26 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 1 січня.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нашими оборонцями знищено 21 ворожий дрон.

Минулої доби російські окупанти атакували Україну, застосувавши 96 БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 66 ударних БпЛА.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, у ніч на 1 січня російські загарбники атакували Одесу ударними безпілотниками. У місті є влучання уламків збитих дронів. У житлових будинках різних районів міста виниклі пожежі.

Унаслідок атаки ударних безпілотників на Одесу постраждали дев'ять осіб, одна людина загинула.

У результаті удару постраждав приватний сектор, з’явилося відео з місця руйнувань.

Також на світанку 1 січня росіяни атакували безпілотниками Львівську область. Унаслідок в одному з музеїв Львова виникла пожежа. Відомо, що в музеї Романа Шухевича в Білогорщі спалахнула пожежа.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У результаті падіння уламків ворожого дрона музей Романа Шухевича повністю знищено.

Крім того, уламки збитого ворожого дрона «Шахед» упали на територію університету в Дублянах Львівської міської громади. Сталося загорання даху гуртожитка.