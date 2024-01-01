Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У новорічну ніч окупанти запустили по Україні майже 30 «Шахедів»

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У новорічну ніч окупанти запустили по Україні майже 30 «Шахедів»
У Львові уламки дрона влучили в музей Шухевича
фото: Андрій Садовий/Telegram

Минулої доби російські окупанти атакували Україну 96-ма дронами

У новорічну ніч російські окупанти завдали авіаційного удару, застосувавши 26 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 1 січня.

Нашими оборонцями знищено 21 ворожий дрон.

Минулої доби російські окупанти атакували Україну, застосувавши 96 БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 66 ударних БпЛА.

Нагадаємо, у ніч на 1 січня російські загарбники атакували Одесу ударними безпілотниками. У місті є влучання уламків збитих дронів. У житлових будинках різних районів міста виниклі пожежі.

Унаслідок атаки ударних безпілотників на Одесу постраждали дев'ять осіб, одна людина загинула.

У результаті удару постраждав приватний сектор, з’явилося відео з місця руйнувань.

Також на світанку 1 січня росіяни атакували безпілотниками Львівську область. Унаслідок в одному з музеїв Львова виникла пожежа. Відомо, що в музеї Романа Шухевича в Білогорщі спалахнула пожежа.

У результаті падіння уламків ворожого дрона музей Романа Шухевича повністю знищено.

Крім того, уламки збитого ворожого дрона «Шахед» упали на територію університету в Дублянах Львівської міської громади. Сталося загорання даху гуртожитка.

Теги: окупанти Одеса війна Львів безпілотник

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нещодавно ворог застосував рекордну кількість «Шахедів»
Які запаси «Шахедів» у Росії: ЗСУ зробили висновок
17 грудня, 2023, 10:33
На Сумщині пролунали вибухи
На Сумщині пролунали вибухи
22 грудня, 2023, 00:11
Російські окупанти атакували Україну дванадцятьма ударними дронами та керованою авіаційною ракетою
Нічна атака на Україну: Повітряні сили повідомили, чим атакували окупанти
3 грудня, 2023, 07:26
За попередній тиждень «Армія дронів» уразила 214 одиниць техніки РФ
Федоров розповів про успіхи «Армії дронів» за тиждень
5 грудня, 2023, 13:44
Унаслідок вибуху виникла масштабна пожежа
На Одещині збитий безпілотник впав у житловий квартал і вибухнув (фото)
17 грудня, 2023, 07:56
Російські війська атакували Київ ударними безпілотниками
Сили ППО збили всі «Шахеди», що летіли на Київ: деталі атаки
20 грудня, 2023, 01:33
На Донеччині за добу пошкоджено сім житлових будинків
Атака дронів на Хмельниччину та 118 ударів по Запоріжжю: яка ситуація в регіонах
18 грудня, 2023, 10:57
Сили оборони працювали по ворожих дронах
Уночі окупанти знову запустили «Шахеди»: скільки ворожих цілей знищено
30 грудня, 2023, 07:15
Наслідки нічної атаки на Харків
Обстріл Харкова: поліція повідомила про майже 30 постраждалих за добу
Вчора, 2023, 09:38

Події в Україні

У Дніпрі є влучання дронів: деталі від влади (фото)
У Дніпрі є влучання дронів: деталі від влади (фото)
У новорічну ніч окупанти запустили по Україні майже 30 «Шахедів»
У новорічну ніч окупанти запустили по Україні майже 30 «Шахедів»
Росія обрала друга Путіна куратором інфопростору на окупованих територіях
Росія обрала друга Путіна куратором інфопростору на окупованих територіях
У Дублянах горів університет через падіння уламків «Шахеда» (фото)
У Дублянах горів університет через падіння уламків «Шахеда» (фото)
Уламки дрона вщент знищили музей Шухевича у Львові (фото)
Уламки дрона вщент знищили музей Шухевича у Львові (фото)
У Львові прогриміла серія вибухів: деталі від влади
У Львові прогриміла серія вибухів: деталі від влади

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
169K
Росіяни можуть повторити долю німців 1945 року
86K
Уночі Повітряні сили збили менше половини випущених дронів: яка причина
24K
У більшості областей України була оголошена повітряна тривога через загрозу «Шахедів»
19K
СБУ взялася за російську блогерку, яка приїхала відпочивати в Карпати (фото, відео)
16K
Путін у привітанні з Новим роком заговорив про милосердя, коли Україна була під ракетним ударом
8475
«Для багатьох ми є Руандою». Маринович порадив Зеленському змінити стиль поведінки з Заходом

Новини

За добу ЗСУ знищили 20 баз окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:28
Росіяни знищили музей Шухевича у Львові та атакували Одесу: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Дощ у низці областей: прогноз погоди на 1 січня
Сьогодні, 04:59
1 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Атака безпілотників на Харків, нові санкції проти росіян: головне за ніч
Вчора, 2023, 06:47
Незначні опади, плюсова температура: прогноз погоди на 31 грудня
Вчора, 2023, 05:05

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua