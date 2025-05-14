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У Сумах окупанти вдарили по промисловому об’єкту: є загиблі та поранені

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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У Сумах окупанти вдарили по промисловому об’єкту: є загиблі та поранені
Наслідки російського удару по промисловому обʼєкту
фото: Facebook/Олег Григоров

На цей час відомо про двох загиблих та девʼятьох поранених

Російські загарбники сьогодні, 14 травня, завдали ракетного удару по обʼєкту промислової інфраструктури в Сумах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сумську ОВА.

На цей час відомо, що внаслідок ворожої атаки загинуло дві людини, девʼятеро осіб постраждали, з них двоє – у вкрай важкому стані. Наслідки удару росіян зʼясовуються. На місці події працюють відповідні служби.

Нагадаємо, з вечора 13 травня і вночі проти 14-го війська РФ атакували Україну ракетою «Іскандер-М»/KN-23 та 145 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 80 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, заході та в центрі країни. 42 ворожі безпілотники-імітатори – локаційно втрачені (без негативних наслідків). Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Харківщина, Одещина, Донеччина та Кіровоградщина.

Раніше російський безпілотник атакував автомобіль енергетиків на території Сумської громади.

Варто зазначити, що Російська Федерація проігнорувала пропозицію повного та тривалого припинення вогню з 12 травня. Окупанти продовжують атакувати українські позиції вздовж усієї лінії фронту.

Раніше президент України погодився на проведення переговорів із РФ. Однак зазначив, що перед цим Москва має підтвердити припинення вогню з 12 травня, яке вчора запропонувала Україна спільно зі США та «коаліцією рішучих».

Згодом стало відомо, що президент Зеленський все ж буде 15 травня у Туреччині для зустрічі з Путіним. Водночас українські сили реагуватимуть дзеркально на припинення або продовження вогню Росією.

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Теги: окупанти Суми обстріл

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