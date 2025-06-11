У Харкові прогриміли вибухи: місто під атакою дронів

Дрони атакують Харків, вибухи не вщухають

У ніч на 11 червня Харків вчергове опинився під масованою атакою ударних дронів. Про це повідомляєють моніторингові канали та мер Харкова Ігор Терехов, передає «Главком».

О 00:33 Терехова написав, що Харків під масованою атакою ворожих безпілотників. Він повідомив, що у небі курсом на місто кілька БпЛА.

Вже за декілька хвилин Терехов зазначив, що у місті зафіксовано удари. За попередніми даними, удар прийшовся по Основʼянському району міста.

На місці одного з ударів виникла пожежа. Станом на 00:29 у Харкові пролунало ще щонайменше шість гучних вибухів.

За попередніми даними, російський БпЛА влучив у пʼятиповерхівку у Слобідському районі міста. В будинку зайнялась пожежа з третього до останнього поверху. Місцеві пабліки публікують кадри пожежі.

Цієї ночі Росія атакувала Харків. Вогонь охопив багатоповерхівку після удару БпЛА pic.twitter.com/0bwXL1gjV0 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 10, 2025

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, 7 червня, окупаційна армія завдала масованих ударів безпілотниками, авіабомбами та ракетами по Харкову та передмістю, спричинивши руйнації та пожежі.

Один із безпілотників влучив у житлову 9-поверхівку, де загорілися квартири на верхніх поверхах. Рятувальники ДСНС врятували жінку з-під завалів. Унаслідок атаки на Харків увечері 7 червня зазнали поранень понад 40 людей.

Кількість загиблих унаслідок російського авіаудару по Харкову 7 червня зросла до двох. У лікарні помер чоловік, який отримав тяжкі поранення під час атаки.