Атака на Львів та область: відео з місця руйнувань

Наразі на місцях працюють усі екстрені та профільні служби

Після комбінованого удару у різних локаціях Львова та області фіксують руйнування

Вранці 5 жовтня у мережі з'явилися кадри з місць руйнувань на Львівщині, спричинених нічним комбінованим ударом російських військ. Агресор застосував безпілотники та крилаті ракети по цивільних об'єктах. Про це повідомляє «Главком».

фото: ДСНС Львівщини

фото: ДСНС Львівщини

фото: ДСНС Львівщини

Нагадаємо, внаслідок масованої нічної російської атаки, яка тривала понад п’ять годин, на Львівщині зросла кількість жертв та постраждалих. Наразі відомо про чотирьох загиблих та чотирьох поранених. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС України.

Росіяни тероризували регіон комбінованими ударами за допомогою БПЛА та крилатих ракет. Ударами пошкоджено низку об’єктів, зокрема, житлові будинки та цивільну інфраструктуру, включаючи індустріальний парк у Львові.

На місцях влучань безперервно працюють усі екстрені служби: рятувальники, медики та поліцейські. Також допомогу постраждалим надають психологи ДСНС.

Як відомо, внаслідок нічної комбінованої атаки російських військ із застосуванням безпілотних літальних апаратів та крилатих ракет на Львівщині є жертви серед населення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького.

«За попередніми даними, внаслідок комбінованого удару БПЛА та крилатими ракетами на Львівщині дві людини загинули, ще дві – травмовані», – повідомив Козицький.

На місцях влучань та руйнувань наразі працюють усі профільні служби. Інформація щодо наслідків удару оновлюється.