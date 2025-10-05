Головна Країна Події в Україні
Атака на Львівщину: внаслідок комбінованого удару є загиблі та поранені

Максим Бурич
На місцях працюють всі профільні служби
Внаслідок комбінованої атаки є травмовані та жертви

Внаслідок нічної комбінованої атаки російських військ із застосуванням безпілотних літальних апаратів та крилатих ракет на Львівщині є жертви серед населення. Про це повідомляє  «Главком» з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького.

 «За попередніми даними, внаслідок комбінованого удару БПЛА та крилатими ракетами на Львівщині дві людини загинули, ще дві – травмовані», – повідомив Козицький.

На місцях влучань та руйнувань наразі працюють усі профільні служби. Інформація щодо наслідків удару оновлюється.

За словами міського голови Львова Андрія Садового, трагедія сталася у сусідній громаді в Лапаївці.

фото: Андрій Садовий

«Внаслідок ворожого удару загинули двоє людей. Ще двоє поранені, зараз  у нашій лікарні. 46-річний чоловік отримав тяжкі травми, зокрема черепно-мозкову. Стан – важкий. 60-річна жінка має забійну рану голови. Стан – середньої тяжкості», – зазначив Садовий.

Нагадаємо, вночі під час повітряної тривоги російські війська завдали удару по Львову. Внаслідок атаки горить індустріальний парк Sparrow. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Львова Андрія Садового.

Мер наголосив, що уражений об'єкт є цивільною інфраструктурою і не має жодної мілітарної складової.

Станом на зараз, інформації про постраждалих немає, проте масштаби руйнувань та деталі пожежі уточнюються. На місці працюють екстрені служби.

Як відомо, цієї ночі Львів зазнав масованої комбінованої атаки. Окупанти вдарили по місту ракетами та безпілотниками, пише «Главком».

Оновлено 08:01

Садовий повідомив, що наразі немає підтвердженої інформації про небезпечні викиди у Львові, але він порадив зачинити вікна і залишатися в безпечному місці.

За словами міського голови, у місті після російських обстрілів триває кілька пожеж.

«Після завершення тривоги не поспішайте виходити на вулицю. Відповідні служби вже працюють», – написав він.

Місто затягнуло густим, чорним димом внаслідок обстрілу.

Мер Андрій Садовий повідомив, що через масовану ворожу атаку громадський транспорт поки не виїжджає на маршрути. Також, за його словами, частина Львова без світла. Відомо про Рясне та Левандівку.

