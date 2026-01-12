Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 12 січня 2026. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Ситуація на фронті 12 січня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав 28 авіаційних ударів, скинувши 74 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 5092 дрони-камікадзе та здійснили 2740 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

12 січня станом на 22:00 відбулося 146 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 100 окупантів, з яких 66 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили 45 безпілотних літальних апаратів, 12 одиниць автомобільної техніки, десять одиниць спеціальної техніки, чотири квадроцикли, також уразили один танк, три артилерійські системи, п’ять одиниць автомобільної техніки, дві одиниці спеціальної техніки, п’ять пунктів управління БпЛА та сім укриттів для особового складу противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Противник здійснив 84 обстріли, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 12 січня 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Сьогодні ворог шість разів атакував у районах населених пунктів Кругле, Тернова, Обухівка, Дегтярне та у бік населених пунктів Приліпка, Графське. Одне боєзіткнення на даний час триває.

Лінія фронту станом на 12 січня 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Противник здійснив чотири спроби наступу у бік Петропавлівки та Курилівки, одне боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 12 січня 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Сили оборони відбили 11 штурмових дій у районі населених пунктів Новоселівка, Рідкодуб, Зарічне, Ямпіль та у бік населених пунктів Лиман, Ставки, Дробишеве. Ще одне боєзіткнення в даний час триває.

Лінія фронту станом на 12 січня 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Слов’янському напрямку

Ворог шість разів атакував у районі населених пунктів Свято-Покровське, Платонівка, Пазено та у бік Закітного, Різниківки. Три боєзіткнення тривають.

Лінія фронту станом на 12 січня 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Костянтинівському напрямку

Сьогодні відбулося 17 бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Іванопілля, Русин Яр та у бік населених пунктів Степанівка, Софіївка.

Лінія фронту станом на 12 січня 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби противник 26 разів атакував у районах населених пунктів Мирноград, Покровськ, Никанорівка, Родинське, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населеного пункту Кучерів Яр.

Лінія фронту станом на 12 січня 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Олександрівському напрямку

Українські оборонці відбили 12 атак загарбників в районах населених пунктів Злагода, Вербове та у бік Нового Запоріжжя, одне боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 12 січня 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 33 боєзіткнення в районах населеного пункту Гуляйполе та у бік Оленокостянтинівки й Варварівки. В двох локаціях бої тривають до цього часу. Авіаудару КАБами зазнали Верхня Терса, Барвінівка, Любицьке, Воздвижівка.

Лінія фронту станом на 12 січня 2026. Зведення Генштабу фото 9

На Оріхівському напрямку

Триває атака ворога в районі Приморського.

Лінія фронту станом на 12 січня 2026. Зведення Генштабу фото 10

Нагадаємо, триває 1419-й день повномасштабної війни в Україні.

