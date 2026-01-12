Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В окупованому Маріуполі стався блекаут після атаки БпЛА

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
В окупованому Маріуполі стався блекаут після атаки БпЛА
фото: соціальні мережі

Проблеми зі світлом зараз в багатьох районах окупованої Донеччини

У ніч на 13 січня в тимчасово окупованому Маріуполі стався блекаут після атаки БпЛА. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Керівник Центру Вивчення окупації Петр Андрющенко пише, що у Маріуполі виникла пожежа в районі Донецької траси. Попередньо, палає підстанція в Кальміуському районі. Крім того, ймовірно, уражено бази окупантів на ММК ім. Ілліча дуже. Чутно звуки детонації.

Також повідомляється, що проблеми зі світлом зараз в багатьох районах окупованої Донеччини. 

Як відомо, Росія розгорнула масштабну піар-кампанію в соціальних мережах, залучаючи платних інфлюенсерів для просування наративу про «відродження» окупованого Маріуполя. Про це свідчать результати розслідування The Telegraph.

Попри те, що під час облоги було знищено до 90% житлового фонду, а населення міста скоротилося з 420 до 100 тис. мешканців, Москва намагається перетворити Маріуполь на вітрину «русского мира».

Нагадаємо, 18 листопада очільник окупаційної адміністрації «ДНР» Денис Пушилін оголосив про введення режиму надзвичайної ситуації регіонального рівня на захопленій території Донецької області.

Це рішення було ухвалене через ситуацію, яка виникла внаслідок масштабної атаки безпілотників на дві ключові теплоелектростанції: Зуївську та Старобешівську. Згідно з його «указом», на цих об’єктах зруйновано енергогенеруюче обладнання.

До слова, у ніч на 17 листопада безпілотники атакували тимчасово окупований Донецьк. По всьому місту зникло світло після ударів. 

У Донецьку пролунали потужні вибухи, ймовірно, була уражена підстанція Чайкіно 330 кВт. Внаслідок атаки в багатьох районах міста немає світла. Відомо, що виникла пожежа, яку бачать навіть жителі окупованої Макіївки.

Теги: пожежа Маріуполь блекаут Донеччина окуповані території

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Швейцарії відбулося слухання щодо справи власника бару та його дружини, де сталася пожежа
У Швейцарії затримано власника бару, де сталася пожежа у новорічну ніч
9 сiчня, 19:56
РФ окупувала населений пункт на Сумщині
РФ окупувала населений пункт на Сумщині
31 грудня, 2025, 18:37
Люди вимагають побудувати їм житло, як і обіцяла окупаційна влада Маріуполя
Росія знесла мікрорайон в Маріуполі без згоди жителів, щоб побудувати там іпотечний ЖК
28 грудня, 2025, 04:26
Росія атакувала Одесу безпілотниками: постраждав житловий сектор
Росія атакувала Одесу безпілотниками: постраждав житловий сектор
27 грудня, 2025, 22:37
Руйнування у Маріуполі внаслідок щоденних ударів Росії
Туризм на руїнах: окупанти планують проводити екскурсії знищеними містами Донеччини
26 грудня, 2025, 02:14
При масованих обстрілах Україна витримає зимовий період без масштабних блекаутів
Заступник міністра розповів, наскільки близька енергосистема України до критичної межі
24 грудня, 2025, 04:58
Генштаб наголосив, що Сили оборони під час боїв за Сіверськ суттєво виснажили противника
ЗСУ відійшли з Сіверська – Генштаб
23 грудня, 2025, 17:44
Кредитне рабство: у Донецьку окупанти примушують боржників іти на фронт
Кредитне рабство: у Донецьку окупанти примушують боржників іти на фронт
20 грудня, 2025, 07:59
Під ворожим вогнем опинилися місто Нікополь, а також Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади
Рятувальники завершили ліквідацію наслідків на Дніпропетровщині
13 грудня, 2025, 22:45

Події в Україні

У передмісті Харкова пролунали вибухи: є постраждалий
У передмісті Харкова пролунали вибухи: є постраждалий
В окупованому Маріуполі стався блекаут після атаки БпЛА
В окупованому Маріуполі стався блекаут після атаки БпЛА
Лінія фронту станом на 12 січня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 12 січня 2026. Зведення Генштабу
Прапор України над мерією Куп’янська, удар по суднах на Одещині. Головне за 12 січня
Прапор України над мерією Куп’янська, удар по суднах на Одещині. Головне за 12 січня
Сили оборони встановили контроль над міськрадою Куп’янська (відео)
Сили оборони встановили контроль над міськрадою Куп’янська (відео)
На Буковині викрито іноземця, який намагався вивезти чоловіків до Румунії у вантажівці з пивом
На Буковині викрито іноземця, який намагався вивезти чоловіків до Румунії у вантажівці з пивом

Новини

Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
Вчора, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
Вчора, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
11 сiчня, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
11 сiчня, 06:05
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 10 січня
10 сiчня, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua