Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Прапор України над мерією Куп’янська, удар по суднах на Одещині. Головне за 12 січня

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Прапор України над мерією Куп’янська, удар по суднах на Одещині. Головне за 12 січня
Воїни встановили державний прапор України над будівлею мерії в центрі Куп’янська
фото: скриншот з відео

Бійці другого корпусу Національної гвардії України «Хартія» встановили контроль над будівлею міської ради Куп'янська на Харківщині

На Одещині РФ атакувала судна під прапорами Панами та Сан-Марино, Сили оборони встановили контроль над міськрадою Куп’янська, уряд обрав компанію для розробки літієвого родовища. «Главком» склав добірку новин 12 січня 2026 року, щоб ви були в курсі головних подій:

На Одещині РФ атакувала судна під прапорами Панами та Сан-Марино

Російська терористична армія уразила у Чорному морі два цивільні судна під прапорами Панами та Сан-Марино. Внаслідок чого постраждали люди.

Президент зустрівся з главою МЗС Норвегії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Норвегії Еспеном Бартом Ейде. Одна з ключових тем обговорення – енергетична ситуація в Україні.

Уряд обрав компанію для розробки літієвого родовища

Кабмін визначив компанію, що розроблятиме літієве родовище у Кіровоградській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову уряду Юлію Свириденко.

До конкурсного відбору були запрошені українські та іноземні компанії й консорціуми, з наявними фінансовими ресурсами, технічними можливостями та досвідом у сфері надрокористування. Переможцем стала компанія Dobra Lithium Holdings JV, LLC, акціонерами якої є відомі на міжнародному ринку компанії Techmet та The Rock Holdings. Вони мають значний досвід у сфері видобутку критично важливих корисних копалин.

Сили оборони встановили контроль над міськрадою Куп’янська

Бійці другого корпусу Національної гвардії України «Хартія» встановили контроль над будівлею міської ради Куп'янська на Харківщині.

Зеленський заслухав доповідь української переговорної групи

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь усієї української переговорної групи щодо спілкування з американською стороною. «Обговорили графік на наступні два тижні – по зустрічах, підготовці документів та по можливому підписанню. Доручив фіналізувати та передати для розгляду на найвищому рівні документ щодо гарантій безпеки для України від Сполучених Штатів. Це повинен бути документ історичного рівня, і саме такого рівня текст досягає зараз», – наголосив президент.

Читайте також:

Теги: енергетика Одещина Володимир Зеленський корисні копалини Куп'янськ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Макрон мав розмову з президентом України Володимиром Зеленським
Макрон після розмови з Зеленським: США, Європа та Україна прагнуть лише миру
14 грудня, 2025, 22:47
Глава держави каже, що здатність Кремля вести війну проти України залежить від тиску партнерів
Зеленський оцінив останні агресивні заяви Путіна
18 грудня, 2025, 10:13
Зустріч президента з новим виконувачем обов'язків голови СБУ Євгенієм Хмарою
Малюка сховали за Хмару. Що відбувається зі «Службою божою» Кадри
5 сiчня, 20:45
Нацкомісія планує підвищити тариф з 1 січня 2026 року на 86%, а з 1 квітня – ще на 75%
Упадуть бюджетні надходження та податки: Центральний ГЗК закликав не підвищувати тариф на розподіл газу
16 грудня, 2025, 14:09
Влучання дрона спричинило масштабне загоряння та витік олії
Одещина: РФ вдарила по активах найбільшого виробника соняшникової олії
25 грудня, 2025, 20:47
Зеленський заявив, що без підтримки США Україна не зможе здолати Росію у війні
Зеленський заявив про критичну роль американської допомоги
30 грудня, 2025, 02:57
Європейська модель енергосистеми адаптована під стабільні умови та низький рівень фізичних загроз
Блекаут у Німеччині. Експредставниця «Укренерго» вказала на важливу проблему європейських міст
6 сiчня, 21:31
Глава держави пропонує депутатам продовжити мобілізацію і воєнний стан ще на 90 днів
Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації
Сьогодні, 10:32
Деталей розмови з Путіним Трамп не повідомив
Трамп перед зустріччю із Зеленським поговорив із Путіним
28 грудня, 2025, 19:16

Події в Україні

Прапор України над мерією Куп’янська, удар по суднах на Одещині. Головне за 12 січня
Прапор України над мерією Куп’янська, удар по суднах на Одещині. Головне за 12 січня
Сили оборони встановили контроль над міськрадою Куп’янська (відео)
Сили оборони встановили контроль над міськрадою Куп’янська (відео)
На Буковині викрито іноземця, який намагався вивезти чоловіків до Румунії у вантажівці з пивом
На Буковині викрито іноземця, який намагався вивезти чоловіків до Румунії у вантажівці з пивом
Як будуть вимикати світло 13 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 13 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
Масштабний блекаут у Дніпрі: яка наразі ситуація зі світлом у місті
Масштабний блекаут у Дніпрі: яка наразі ситуація зі світлом у місті
Окупанти намагаються проникнути в північну частину Покровська: названо ціль
Окупанти намагаються проникнути в північну частину Покровська: названо ціль

Новини

Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
Сьогодні, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
Сьогодні, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
Вчора, 21:21
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
Вчора, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
Вчора, 06:05
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 10 січня
10 сiчня, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua