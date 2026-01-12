Прапор України над мерією Куп’янська, удар по суднах на Одещині. Головне за 12 січня

Бійці другого корпусу Національної гвардії України «Хартія» встановили контроль над будівлею міської ради Куп'янська на Харківщині

Російська терористична армія уразила у Чорному морі два цивільні судна під прапорами Панами та Сан-Марино. Внаслідок чого постраждали люди.

Президент зустрівся з главою МЗС Норвегії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Норвегії Еспеном Бартом Ейде. Одна з ключових тем обговорення – енергетична ситуація в Україні.

Уряд обрав компанію для розробки літієвого родовища

Кабмін визначив компанію, що розроблятиме літієве родовище у Кіровоградській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову уряду Юлію Свириденко.

До конкурсного відбору були запрошені українські та іноземні компанії й консорціуми, з наявними фінансовими ресурсами, технічними можливостями та досвідом у сфері надрокористування. Переможцем стала компанія Dobra Lithium Holdings JV, LLC, акціонерами якої є відомі на міжнародному ринку компанії Techmet та The Rock Holdings. Вони мають значний досвід у сфері видобутку критично важливих корисних копалин.

Сили оборони встановили контроль над міськрадою Куп’янська

Бійці другого корпусу Національної гвардії України «Хартія» встановили контроль над будівлею міської ради Куп'янська на Харківщині.

Зеленський заслухав доповідь української переговорної групи

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь усієї української переговорної групи щодо спілкування з американською стороною. «Обговорили графік на наступні два тижні – по зустрічах, підготовці документів та по можливому підписанню. Доручив фіналізувати та передати для розгляду на найвищому рівні документ щодо гарантій безпеки для України від Сполучених Штатів. Це повинен бути документ історичного рівня, і саме такого рівня текст досягає зараз», – наголосив президент.