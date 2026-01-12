Сили оборони встановили контроль над міськрадою Куп’янська (відео)
Сили оборони завершують зачистку міста
Бійці другого корпусу Національної гвардії України «Хартія» встановили контроль над будівлею міської ради Куп'янська на Харківщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Хартію».
Пошуково-ударне угруповання «Хартія» і тактичне угруповання «Куп’янськ» завершують зачистку міста, яке вдалося деблокувати під час успішної операції під керівництвом командування другого корпусу НГУ.
«Куп’янська операція доводить, що завдяки плануванню, навченості командирів і штабів та якісній підготовці підрозділів – усьому, що ми називаємо методом «Хартії», – можна успішно зупиняти і знищувати ворога», – зауважив командир другого корпусу НГУ «Хартія», полковник Ігор Оболєнський.
Нагадаємо, що українські Сили оборони досягли значного успіху на Харківщині, фактично витіснивши ворога з більшої частини Куп'янська. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) підтверджують просування ЗСУ, спираючись на численні геолокаційні докази та неочікуване визнання поразки з боку російських джерел.
