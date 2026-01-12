Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Сили оборони встановили контроль над міськрадою Куп’янська (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Сили оборони встановили контроль над міськрадою Куп’янська (відео)
Воїни встановили державний прапор України над будівлею мерії в центрі Куп’янська
фото: скриншот з відео

Сили оборони завершують зачистку міста

Бійці другого корпусу Національної гвардії України «Хартія» встановили контроль над будівлею міської ради Куп'янська на Харківщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Хартію».

Пошуково-ударне угруповання «Хартія» і тактичне угруповання «Куп’янськ» завершують зачистку міста, яке вдалося деблокувати під час успішної операції під керівництвом командування другого корпусу НГУ.

«Куп’янська операція доводить, що завдяки плануванню, навченості командирів і штабів та якісній підготовці підрозділів – усьому, що ми називаємо методом «Хартії», – можна успішно зупиняти і знищувати ворога», – зауважив командир другого корпусу НГУ «Хартія», полковник Ігор Оболєнський.

Нагадаємо, що українські Сили оборони досягли значного успіху на Харківщині, фактично витіснивши ворога з більшої частини Куп'янська. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) підтверджують просування ЗСУ, спираючись на численні геолокаційні докази та неочікуване визнання поразки з боку російських джерел.

Читайте також:

Теги: війна Харківщина Куп'янськ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мадуро на борту корабля USS Iwo Jima
Мадуро спав, доки його не розбудили американські спецпризначенці
3 сiчня, 23:43
Кирило Буданов очолить Офіс президента
Найкращий новорічний подарунок для України
2 сiчня, 18:08
Візит Зеленського до Купʼянська, смерть Степана Гіги. Головне за 12 грудня
Візит Зеленського до Купʼянська, смерть Степана Гіги. Головне за 12 грудня
12 грудня, 2025, 21:25
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент України Володимир Зеленський та французький лідер Еммануель Макрон
Переговори у Парижі щодо мирного плану не відбудуться
13 грудня, 2025, 00:28
Трамп ухилився від запитання про вільну економічну зону на Донбасі
Трамп ухилився від запитання про вільну економічну зону на Донбасі
13 грудня, 2025, 02:39
Мішин брав участь у бойових діях з початку російської агресії проти України
ЗСУ під Покровськом ліквідували «ексміністра спорту ДНР»
16 грудня, 2025, 14:04
Володимир Зеленський поділився деталями роботи над мирним планом
Мирний план майже готовий. Зеленський поділився деталями
26 грудня, 2025, 15:28
Олександру Гоцалюку назавжди 22 роки
У бою на Запоріжжі поліг 22-річний оператор дрона. Згадаймо Олександра Гоцалюка
24 грудня, 2025, 09:00
Дрони атакували Харківщину
Окупанти обстріляли Чугуїв
1 сiчня, 23:55

Події в Україні

Прапор України над мерією Куп’янська, удар по суднах на Одещині. Головне за 12 січня
Прапор України над мерією Куп’янська, удар по суднах на Одещині. Головне за 12 січня
Сили оборони встановили контроль над міськрадою Куп’янська (відео)
Сили оборони встановили контроль над міськрадою Куп’янська (відео)
На Буковині викрито іноземця, який намагався вивезти чоловіків до Румунії у вантажівці з пивом
На Буковині викрито іноземця, який намагався вивезти чоловіків до Румунії у вантажівці з пивом
Як будуть вимикати світло 13 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 13 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
Масштабний блекаут у Дніпрі: яка наразі ситуація зі світлом у місті
Масштабний блекаут у Дніпрі: яка наразі ситуація зі світлом у місті
Окупанти намагаються проникнути в північну частину Покровська: названо ціль
Окупанти намагаються проникнути в північну частину Покровська: названо ціль

Новини

Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
Сьогодні, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
Сьогодні, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
Вчора, 21:21
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
Вчора, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
Вчора, 06:05
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 10 січня
10 сiчня, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua