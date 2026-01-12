Сили оборони встановили контроль над міськрадою Куп’янська (відео)

Воїни встановили державний прапор України над будівлею мерії в центрі Куп’янська

Сили оборони завершують зачистку міста

Бійці другого корпусу Національної гвардії України «Хартія» встановили контроль над будівлею міської ради Куп'янська на Харківщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Хартію».

Пошуково-ударне угруповання «Хартія» і тактичне угруповання «Куп’янськ» завершують зачистку міста, яке вдалося деблокувати під час успішної операції під керівництвом командування другого корпусу НГУ.

«Куп’янська операція доводить, що завдяки плануванню, навченості командирів і штабів та якісній підготовці підрозділів – усьому, що ми називаємо методом «Хартії», – можна успішно зупиняти і знищувати ворога», – зауважив командир другого корпусу НГУ «Хартія», полковник Ігор Оболєнський.

Нагадаємо, що українські Сили оборони досягли значного успіху на Харківщині, фактично витіснивши ворога з більшої частини Куп'янська. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) підтверджують просування ЗСУ, спираючись на численні геолокаційні докази та неочікуване визнання поразки з боку російських джерел.