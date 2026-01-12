Головна Країна Події в Україні
Як будуть вимикати світло 13 січня 2026 року? Дані «Укренерго»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Як будуть вимикати світло 13 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
колаж: glavcom.ua

Причина запровадження заходів обмеження

Завтра, 13 січня в усіх областях України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. «Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!» – йдеться у повідомленні.

Раніше гендиректор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що нинішня зима для українців стане найскладнішою від початку повномасштабного вторгнення. Українська енергосистема вже відчуває нестачу резервних систем живлення та брак часу для його відновлення. Водночас щоденні російські обстріли по енергоструктурі України не припиняються.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Зауважимо, експерт пояснив, чому графіки відключень світла можуть змінюватися кілька разів на день.

Укренерго відключення світла

