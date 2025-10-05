Головна Країна Події в Україні
На Львівщині збільшилась кількість жертв російської атаки

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
На Львівщині збільшилась кількість жертв російської атаки
Львівщина: Четверо загиблих та четверо травмованих після п’ятигодинного комбінованого терору РФ

Внаслідок масованої нічної російської атаки, яка тривала понад п’ять годин, на Львівщині зросла кількість жертв та постраждалих. Наразі відомо про чотирьох загиблих та чотирьох поранених. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС України.

Росіяни тероризували регіон комбінованими ударами за допомогою БПЛА та крилатих ракет. Ударами пошкоджено низку об’єктів, зокрема, житлові будинки та цивільну інфраструктуру, включаючи індустріальний парк у Львові.

На місцях влучань безперервно працюють усі екстрені служби: рятувальники, медики та поліцейські. Також допомогу постраждалим надають психологи ДСНС.

Як відомо, внаслідок нічної комбінованої атаки російських військ із застосуванням безпілотних літальних апаратів та крилатих ракет на Львівщині є жертви серед населення. Про це повідомляє  «Главком» з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького.

 «За попередніми даними, внаслідок комбінованого удару БПЛА та крилатими ракетами на Львівщині дві людини загинули, ще дві – травмовані», – повідомив Козицький.

На місцях влучань та руйнувань наразі працюють усі профільні служби. Інформація щодо наслідків удару оновлюється.

Львів Львівщина обстріл ракетна атака

