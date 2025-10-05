Головна Країна Події в Україні
Атака на Львів: Росія вдарила по цивільному індустріальному парку

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Атака на Львів: Росія вдарила по цивільному індустріальному парку
колаж: glavcom.ua

На місці працюють екстрені служби

Вночі під час повітряної тривоги російські війська завдали удару по Львову. Внаслідок атаки горить індустріальний парк Sparrow. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Львова Андрія Садового.

Мер наголосив, що уражений об'єкт є цивільною інфраструктурою і не має жодної мілітарної складової.

Станом на зараз, інформації про постраждалих немає, проте масштаби руйнувань та деталі пожежі уточнюються. На місці працюють екстрені служби.

Як відомо, цієї ночі Львів зазнав масованої комбінованої атаки. Окупанти вдарили по місту ракетами та безпілотниками, пише «Главком».

Оновлено 08:01

Садовий повідомив, що наразі немає підтвердженої інформації про небезпечні викиди у Львові, але він порадив зачинити вікна і залишатися в безпечному місці.

За словами міського голови, у місті після російських обстрілів триває кілька пожеж.

«Після завершення тривоги не поспішайте виходити на вулицю. Відповідні служби вже працюють», – написав він.

Місто затягнуло густим, чорним димом внаслідок обстрілу.

Мер Андрій Садовий повідомив, що через масовану ворожу атаку громадський транспорт поки не виїжджає на маршрути. Також, за його словами, частина Львова без світла. Відомо про Рясне та Левандівку.

безпілотник ракетна атака Львів

