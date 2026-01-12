Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Буковині викрито іноземця, який намагався вивезти чоловіків до Румунії у вантажівці з пивом

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
На Буковині викрито іноземця, який намагався вивезти чоловіків до Румунії у вантажівці з пивом
Правоохоронці викрилу схему з незаконого перетину кордону на пункті пропуску «Мамалига»
фото: Чернівецька обласна прокуратура

За кожного перевезеного військовозобов'язаного водій отримав тисячі євро

Іноземець намагався перевезти сімох чоловіків призовного віку через кордон з Молодовою у вантажівці з пивом. Однак правоохоронці затримали іноземця та українців, що намагалися незаконно перетнути кордон. Про це йдеться у повідомленні прокуратури Буковини, інформує «Главком».

З’ясувалося, що згаданий іноземець працював приватним перевізником на вантажному автомобілі, тому він здійснював міжнародні перевезення вантажу. Завдяки цій можливості чоловік вирішив перевезти через кордон військовозобов'язаних за гроші. За кожного перевезеного чоловіка він мав отримати від €6 тис. до €13 тис.

На Буковинні викрито схему з перевезення військовозабов'язаних через кордон
На Буковинні викрито схему з перевезення військовозабов'язаних через кордон
фото: Чернівецька обласна прокуратура

Перевозити військовозобов'язаних іноземець планував у причепі з товаром – алкоголем, який мав бути опломбований. Тому водій сподівався, що його не будуть перевіряти на кордоні. Однак його схему викрили правоохоронці на території з Молдовою в пункті пропуску «Мамалига».

За кожного перевезеного військовозобов'язаного водій повинен був отримати тисячі євро
За кожного перевезеного військовозобов'язаного водій повинен був отримати тисячі євро
фото: Чернівецька обласна прокуратура

«Дністровського району Чернівецької області під час спроби виїзду з України. Іноземця затримано у порядку ст. 208 КПК України. Під час обшуку вилучено 34 000 євро. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України», – повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, що на Буковині викрили священника УПЦ Московського патріархату, який разом зі спільником допомагав чоловікам незаконно перетинати кордон України з Румунією. Священник завдяки своїм знайомствам долучився до схеми, що передбачала незаконний перетин кордону чоловіками. Під час телефонної розмови він розповідав про шляхи незаконного перетину кордону двома чоловіками.

Раніше «Главком» повідомляв про те, як позашляховик Range Rover на іноземних номерах, який рухався в бік українсько-румунського кордону. Водій проігнорував вимогу зупинитися та збив прикордонника. У результаті постраждалого госпіталізували з важкими травмами. Особу водія наразі не встановлено.

Читайте також:

Теги: прокуратура Молдова кордон військовозобов'язаний

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Щоб перетнути кордон із Польщею без проблем, потрібно мати з собою визначену суму грошей
Скільки грошей потрібно мати із собою, щоб перетнути кордон із Польщею? Відповідь МВС
15 грудня, 2025, 10:06
Завершення технічних робіт відбудеться після обіду 18 грудня
Прикордонники попередили про можливі затримки на кордоні з Польщею: причина
18 грудня, 2025, 12:10
Фігурант Чугуївського моргу привласнював мобільні телефони полеглих бійців
На Харківщині працівник моргу підозрюється у крадіжці речей загиблих військових
23 грудня, 2025, 12:21
«Укрзалізниця» відреагувала на ускладненням перетину молдовського кордону
«Укрзалізниця» призначила додаткову групу вагонів до Кишинева
20 грудня, 2025, 10:06
Шахарйські реабілітаційні центри були розташовані у Жовтих Водах та Шахтарську
На Дніпропетровщині у реабілітаційних центрах незаконно утримували близько 300 людей (фото)
26 грудня, 2025, 18:12
У Норвегії туристу, який перетнув кордон із Росією заради фото, виписали штраф
У Норвегії затримано туриста, який перетнув кордон із Росією заради фото
26 грудня, 2025, 20:01
Пікет біля стін управління СБУ у Хмельницькій області 19 лютого 2014 року
Загибель людей під хмельницьким СБУ 11 років тому. Слідство втратило докази: нові деталі
20 грудня, 2025, 18:30
Литва готує мости до підриву на кордоні
Литва готується підірвати прикордонні мости у разі загрози з боку РФ і Білорусі
30 грудня, 2025, 18:00
Підозрюваний у шпигунстві на Росію перебуває під вартою ще з 7 січня
У Швеції поліція затримала підозрюваного у шпигунстві на користь Росії
9 сiчня, 22:13

Події в Україні

Прапор України над мерією Куп’янська, удар по суднах на Одещині. Головне за 12 січня
Прапор України над мерією Куп’янська, удар по суднах на Одещині. Головне за 12 січня
Сили оборони встановили контроль над міськрадою Куп’янська (відео)
Сили оборони встановили контроль над міськрадою Куп’янська (відео)
На Буковині викрито іноземця, який намагався вивезти чоловіків до Румунії у вантажівці з пивом
На Буковині викрито іноземця, який намагався вивезти чоловіків до Румунії у вантажівці з пивом
Як будуть вимикати світло 13 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 13 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
Масштабний блекаут у Дніпрі: яка наразі ситуація зі світлом у місті
Масштабний блекаут у Дніпрі: яка наразі ситуація зі світлом у місті
Окупанти намагаються проникнути в північну частину Покровська: названо ціль
Окупанти намагаються проникнути в північну частину Покровська: названо ціль

Новини

Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
Сьогодні, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
Сьогодні, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
Вчора, 21:21
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
Вчора, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
Вчора, 06:05
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 10 січня
10 сiчня, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua