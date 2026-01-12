На Буковині викрито іноземця, який намагався вивезти чоловіків до Румунії у вантажівці з пивом

За кожного перевезеного військовозобов'язаного водій отримав тисячі євро

Іноземець намагався перевезти сімох чоловіків призовного віку через кордон з Молодовою у вантажівці з пивом. Однак правоохоронці затримали іноземця та українців, що намагалися незаконно перетнути кордон. Про це йдеться у повідомленні прокуратури Буковини, інформує «Главком».

З’ясувалося, що згаданий іноземець працював приватним перевізником на вантажному автомобілі, тому він здійснював міжнародні перевезення вантажу. Завдяки цій можливості чоловік вирішив перевезти через кордон військовозобов'язаних за гроші. За кожного перевезеного чоловіка він мав отримати від €6 тис. до €13 тис.

На Буковинні викрито схему з перевезення військовозабов'язаних через кордон фото: Чернівецька обласна прокуратура

Перевозити військовозобов'язаних іноземець планував у причепі з товаром – алкоголем, який мав бути опломбований. Тому водій сподівався, що його не будуть перевіряти на кордоні. Однак його схему викрили правоохоронці на території з Молдовою в пункті пропуску «Мамалига».

За кожного перевезеного військовозобов'язаного водій повинен був отримати тисячі євро фото: Чернівецька обласна прокуратура

«Дністровського району Чернівецької області під час спроби виїзду з України. Іноземця затримано у порядку ст. 208 КПК України. Під час обшуку вилучено 34 000 євро. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України», – повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, що на Буковині викрили священника УПЦ Московського патріархату, який разом зі спільником допомагав чоловікам незаконно перетинати кордон України з Румунією. Священник завдяки своїм знайомствам долучився до схеми, що передбачала незаконний перетин кордону чоловіками. Під час телефонної розмови він розповідав про шляхи незаконного перетину кордону двома чоловіками.

