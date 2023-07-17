Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Херсоні прогримів вибух

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Херсоні прогримів вибух
Вибухи прогриміли під час повітряної тривоги
фото з відкритих джерел

Жителям «почервонілих» областей слід негайно перейти в укриття 

Вночі, 17 липня, в Херсоні пролунав вибух. Про це повідомляють кореспонденти «Суспільне».

Зазначається, що вибух пролунав близько 23:10, на той момент в місті та області була оголошена повітряна тривога.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти понеділка, 17 липня, російські солдати вдарили ракетами по житлових багатоповерхівках Краматорська Донецької області. Двоє людей отримали поранення. 

Також у неділю ввечері близько 19:00 та 22:00, російські окупанти двічі обстріляли Харків ракетами С-300. Загинув цивільний чоловік.

Зазначається, що одна з ракет вибухнула у повітрі над територією Російської Федерації. Втім, в місті зафіксовано чотири влучання на території підприємства в Основ'янському районі.

Зокрема у Харкові від детонації невідомого вибухонебезпечного предмета постраждали дві людини. Про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація в Telegram. Попередньо встановлено, що двоє цивільних намагалися розібрати невстановлений вибухонебезпечний предмет.

До слова, на світанку 17 липня впав проліт Кримського мосту, унаслідок чого щонайменше двоє загинули, ще одна особа постраждала.

Теги: Харків вибух окупанти Херсон тривога

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як врятуватись від «брудної бомби», застосування ядерної зброї чи аварії на АЕС. Алгоритм дій
Як врятуватись від «брудної бомби», застосування ядерної зброї чи аварії на АЕС. Алгоритм дій
23 червня, 09:33
Україна розгорнула штаби на випадок теракту на ЗАЕС
Загроза підриву ЗАЕС. МОЗ звернулося до мешканців 50-кілометрової зони
24 червня, 14:08
ЗСУ продовжують наступальну операцію
Бахмут: ЗСУ перехопили ініціативу і ведуть наступ широким фронтом
29 червня, 08:52
РФ атакувала Миколаїв і Запоріжжя ракетами з С-300
Вибухи в українських містах і новий пакет військової допомоги від Німеччини: головне за ніч
30 червня, 07:21
10 росіян підірвалися на мінах, встановлених попередньою ротацією
Як окупанти вбивають один одного: дані Генштабу
30 червня, 21:55
РФ, можливо, зосереджує елітні сили в районі Бахмута, щоб зберегти інформаційну перемогу
Контрнаступ під Бахмутом поставить російське командування перед складним вибором – ISW
2 липня, 05:34
Фірма Сергія Бубки, ймовірно, співпрацює з окупантами
«Медіа брешуть». Як комісія атлетів НОК обговорювала ймовірну співпрацю фірми Бубки з окупантами
Вчора, 07:31
Рашисти мають намір зробити з хімічного підприємства «Титан» оборонну позицію
Усе заміновано, стоїть ППО: окупанти перетворили завод «Титан» у Криму на військову частину
4 липня, 15:11
Сили ППО збили над Миколаївщиною ворожі дрони
Окупанти атакували Миколаївщину «Шахедами» і обстріляли Очаків
15 липня, 08:35

Події в Україні

У Львові блискавка вдарила у трансформатори: у місті можливі перебої з електрикою
У Львові блискавка вдарила у трансформатори: у місті можливі перебої з електрикою
У Херсоні прогримів вибух
У Херсоні прогримів вибух
Роботу продовольчого коридору можна забезпечити спільно з ООН та Туреччиною – Зеленський
Роботу продовольчого коридору можна забезпечити спільно з ООН та Туреччиною – Зеленський
Таврійський напрямок: ЗСУ знищили більше двох рот противника та 25 одиниць техніки
Таврійський напрямок: ЗСУ знищили більше двох рот противника та 25 одиниць техніки
Удар по Керченському мосту, Росія зупиняє зернову угоду. Головне за 17 липня
Удар по Керченському мосту, Росія зупиняє зернову угоду. Головне за 17 липня
Майже як в Афганістані. ЗСУ назвали чисельність російської армії на Лимано-Куп’янському напрямку
Майже як в Афганістані. ЗСУ назвали чисельність російської армії на Лимано-Куп’янському напрямку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
145K
Путін відреагував на пошкодження Кримського мосту
63K
Пенсіонерка з України підняла на вуха аеропорт у Польщі
42K
Поляки у відчаї: Україна заборонила імпорт яєць та курятини
24K
Стоматолог, багато їжі. Речник «Хочу жити» розповів про табори для полонених росіян
23K
У російському командуванні назріває криза. ISW передбачив зміну ситуації на фронті
14K
Події на Кримському мосту: з’явилося відео моменту вибуху

Новини

18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:11
Прикордонники отримали цілий автопарк від фонду MK Foundation (фото)
16 липня, 11:17
Окупанти атакують «Шахедами» і намагаються зупинити ЗСУ: де тривають важкі бої
15 липня, 06:42
Українська енергосистема перенавантажена через спеку та кондиціонери
14 липня, 12:52
За добу ЗСУ знищили вісім ворожих смертоносних комплексів – Генштаб
13 липня, 06:36
«Коли Україна, нарешті, стане членом НАТО?»: відомі політики і дипломати аналізують рішення Альянсу (трансляція)
12 липня, 17:59

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту