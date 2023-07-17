У Херсоні прогримів вибух

Вибухи прогриміли під час повітряної тривоги

Жителям «почервонілих» областей слід негайно перейти в укриття

Вночі, 17 липня, в Херсоні пролунав вибух. Про це повідомляють кореспонденти «Суспільне».

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Зазначається, що вибух пролунав близько 23:10, на той момент в місті та області була оголошена повітряна тривога.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти понеділка, 17 липня, російські солдати вдарили ракетами по житлових багатоповерхівках Краматорська Донецької області. Двоє людей отримали поранення.

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Також у неділю ввечері близько 19:00 та 22:00, російські окупанти двічі обстріляли Харків ракетами С-300. Загинув цивільний чоловік.

Зазначається, що одна з ракет вибухнула у повітрі над територією Російської Федерації. Втім, в місті зафіксовано чотири влучання на території підприємства в Основ'янському районі.

Зокрема у Харкові від детонації невідомого вибухонебезпечного предмета постраждали дві людини. Про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація в Telegram. Попередньо встановлено, що двоє цивільних намагалися розібрати невстановлений вибухонебезпечний предмет.

До слова, на світанку 17 липня впав проліт Кримського мосту, унаслідок чого щонайменше двоє загинули, ще одна особа постраждала.