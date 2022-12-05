Ракетна атака на Запоріжжя: влада повідомила про жертви
Внаслідок обстрілу двоє людей загинули, ще двоє поранені
В результаті ракетної атаки ворога по селу Новософіївка Запорізького району, пошкоджено приватні будинки мирних жителів. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олександр Старух.
«За попередньою інформацією, двоє загиблих та двоє поранених», – йдеться в повідомленні.
Громадян закликають не нехтувати безпекою та перебувати в укриттях.
«Повітряна тривога ще триває. Існує високий ризик повторних ракетних атак», – додав Старух.
Нагадаємо, в Україні оголошена повітряна тривога. Російські ракети досі в повітряному просторі країни. У кількох областях прогриміли вибухи.
До слова, триває 285-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Площанка і Білогорівка на Луганщині та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.
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