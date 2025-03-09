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Атака на Запоріжжя та вибухова ніч у Росії: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Атака на Запоріжжя та вибухова ніч у Росії: головне за ніч
Головні новини ночі проти 9 березня
фото: Запорізька ОВА

У Запоріжжі триває ліквідація наслідків

Росіяни атакували критичну інфраструктуру Запоріжжя, дрони атакували нафтобази та металургійний комбінат у Росії, поблизу Білого дому у Вашингтоні активісти розгорнули величезний прапор України, чоловіка з палестинським зняли з Біг-Бену через 16 годин.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 9 березня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі Запоріжжя

Ввечері 8 березня російські терористи завдали ударів по критичній інфраструктурі міста Запоріжжя. 

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров зазначив, що через ворожі удари можуть бути обмеження у подачі газу та тепла. За його словами, усі екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків.

Федоров повідомив, що внаслідок влучання в об'єкт критичної інфраструктури є потреба в обмеженні споживання газу. Триває ліквідація наслідків атаки, всі екстрені служби на місці.

Вибухова ніч у Росії

У ніч проти 9 березня росіяни у різних містах чули потужні вибухи. Під атакою дронів перебували нафтопереробний завод «Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез», Рязанський нафтопереробний завод та Новолипецький металургійний комбінат. 

Чрез атаку дронів цієї ночі зайнялась пожежа на території спиртзаводу у Бутурлинівці у Воронезькій області. 

Цієї ночі очевидці бачили яскраві спалахи в небі поблизу підприємств та чули гучні вибухи. Місцева влада повідомляла про роботу ППО. У декількох аеропортах Росії цієї ночі вводили план «Килим»

Акція на підтримку України у Вашингтоні

Біля Білого дому у Вашингтоні відбулася акція на підтримку України. Протестувальники розгорнули найбільший у світі український прапор. Так, вони закликають адміністрацію Дональда Трампа змінити політику щодо Києва.

Активісти вимагають відновити військову підтримку і передачу розвідданих з боку Сполучених Штатів і закликали не вести справ з Росією. Повідомляється, що акція мала назву «Не кидай Україну».

Вони розгорнули величезний український прапор розміром 52×33 метри та вагою 150 кілограмів.

У Лондоні босий чоловік з палестинським прапором заліз на Біг-Бен

У Лондоні 8 березня 2025 року чоловік босоніж видерся на вежу Єлизавети (Біг-Бен) Вестмінстерського палацу з палестинським прапором, вигукуючи лозунги «Свободу Палестині».

Чоловік перебував на карнизі вежі понад 16 годин, відмовляючись спускатися та погрожуючи піднятися ще вище у разі спроб наблизитися до нього. Лише близько півночі його вдалося переконати спуститися, після чого його затримала поліція.

Чоловік здійснив цей вчинок як акцію протесту на підтримку Палестини. Він вигукував гасла «Свободу Палестині» та розгорнув палестинський прапор на вежі Єлизавети (Біг-Бен). Його зняли близько опівночі за Гринвічем, тобто о 2:00 ночі за Києвом.

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Теги: обмеження акція місцева влада прапор завод активісти чоловік влада Іван Федоров прапор України росіяни Запоріжжя

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