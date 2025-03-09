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Дрони атакували нафтобази та металургійний комбінат у Росії (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Дрони атакували нафтобази та металургійний комбінат у Росії (відео)
Дрони атакували нафтопідприємства у Росії
скриншот з відео

У декількох аеропортах Росії цієї ночі вводили план «Килим»

У ніч проти 9 березня росіяни у різних містах чули потужні вибухи. Під атакою дронів перебували нафтопереробний завод «Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез», Рязанський нафтопереробний завод та Новолипецький металургійний комбінат. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Нафтопереробний завод «Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез» розташований у місті Кстово Нижньоновгородської області. Цієї ночі очевидці бачили яскраві спалахи в небі поблизу заводу та чули гучні вибухи.

Російські пабліки писали, що дрони летіли курсом і на Новолипецький металургійний комбінат (НЛМК). За словами місцевих жителів, лунали потужні вибухи. Вони чули щонайменше сім вибухів. Губернатор Липецької області підтвердив атаку та повідомляв про роботу ППО.

Як відомо, це одне із найбільших металургійних підприємств РФ. Про це писав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко. Він зазначив, що комбінат відіграє важливу роль в Росії у забезпеченні промислового комплексу, зокрема й оборонного сектору.

НЛМК входить до переліку стратегічних підприємств РФ, і його діяльність тісно пов’язана з економічною та військовою складовою Кремля.

Чрез атаку дронів цієї ночі зайнялась пожежа на території спиртзаводу у Бутурлинівці у Воронезькій області. Відомо, що спиртзаводи в Росії використовують, зокрема, і для виготовлення різних видів палива для військових потреб і вибухових речовин.

Також у ніч на 9 березня під атакою дронів перебував і Рязанський нафтопереробний завод. Він може переробляти 17,1 млн тонн нафти на рік, що робить його одним із п'яти найбільших НПЗ Росії.

Нагадаємо, у ніч проти 4 березня ударні дрони атакували Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області. Продукція заводу включає паливо, авіаційний гас та бітум.

У 2015 році завод повністю перейшов на випуск продукції стандарту Євро-5. Він переробляє нафту із Західного Сибіру та Самарської області.

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Теги: нафтопродукти нафта росіяни завод пожежа

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