У Харкові військовослужбовець скинув чоловіка з велосипеда. У ТЦК пояснили ситуацію

Інцидент стався на одній із вулиць міста, коли велосипедист їхав тротуаром, а чоловік у формі раптово підійшов і скинув його з велосипеда руками

«Під час перевірки документів виявлено, що громадянин є військовослужбовцем однієї з бригад і перебуває у розшуку»

На вулиці Харкова військовослужбовець місцевого ТЦК штовхнув велосипедиста, через що той впав. Після цього кілька військових, які приїхали на автобусі, забрали постраждалого. В Харкіському ОТЦК та СП розповіли версію подій, повідомляє «Главком».

Там заявили, що громадянин пересувався на велосипеді та не реагував на вимоги військовослужбовців групи оповіщення здійснити зупинку та надати на перевірку документи, тому було вирішено зіштовхнути його з велосипеду.

«У мережі інтернет поширюється відео, на якому зафіксовано конфліктну ситуацію між військовослужбовцем ТЦК та СП та громадянином, який пересувався на велосипеді. Під час здійснення заходів оповіщення у місті Харкові, групою оповіщення було виявлено громадянина, який пересувався на велосипеді, не реагував на вимоги військовослужбовців групи оповіщення здійснити зупинку та надати на перевірку документи. З метою зв’ясування причин втечі, громадянина було зупинено військовослужбовцем ТЦК та СП, при цьому чоловік був зіштовхнутий з велосипеда на землю», – повідомили в ТЦК.

Там також розповіли, що під час перевірки документів виявлено, що громадянин нібито є військовослужбовцем однієї з бригад і перебуває у розшуку, як такий, що самовільно залишив військову частину.

«Військовослужбовця було доставлено до відділу Національної поліції, а згодом до Харківського зонального відділу ВСП. За фактом перевищення службових повноважень військовослужбовцем групи оповіщення призначено службове розслідування, за результатами якого будуть вжиті відповідні дисциплінарні заходи», – додали в ТЦК.

Раніше стало відомо, що у Харкові зафіксували інцидент, коли чоловік у військовій формі штовхнув велосипедиста, внаслідок чого той впав, а згодом його посадили в бус. Відео з камер спостереження потрапило в мережу.

Нагадаємо, правоохоронці затримали в Одесі чоловіка, який під час перевірки документів застосував сльозогінний газ і здійснив кілька пострілів, попередньо, травматичної дії, у військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Як передає «Главком», про це поліція Одеської області повідомила у Facebook.

Раніше Служба безпеки та Національна поліція затримали двох агентів РФ, які здійснили замовний теракт у Кам’янці-Подільському 5 лютого. Зазначається, що фігуранти «втемну» використали кур’єра із сервісу доставки, щоб привезти вибухівку до цілі, яку визначили спецслужби РФ. Тоді внаслідок вибуху біля будівлі ТЦК у Кам’янці-Подільському кур’єр загинув на місці, а вісім людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Також у Харкові чоловік з ножем напав на співробітника ТЦК.

До слова, 11 лютого в одному з районів Рівненської області напали на працівників територіального центру комплектування, коли ті перевіряли документи. Також нападники пошкодили техніку військовослужбовців.

Крім того, Пирятинський районний суд Полтавської області обрав запобіжний захід для жителя міста Лубни Вадима Кузуба, якого підозрюють у вбивстві військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки.