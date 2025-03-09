Поблизу Білого дому у Вашингтоні активісти розгорнули величезний прапор України

Активісти закликають президента Трампа відновити військову допомогу Україні

Біля Білого дому у Вашингтоні відбулася акція на підтримку України. Протестувальники розгорнули найбільший у світі український прапор. Так, вони закликають адміністрацію Дональда Трампа змінити політику щодо Києва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дописи учасників мітингу в Х.

Активісти вимагають відновити військову підтримку і передачу розвідданих з боку Сполучених Штатів і закликали не вести справ з Росією. Повідомляється, що акція мала назву «Не кидай Україну».

Учасниця акції тримає табличку з написом «We stand with Ukraine» фото: x.com/razomforukraine

За словами мінингувальників, що під час протесту поблизу Білого дому було розгорнуто найбільший у світі український прапор. Вони розгорнули величезний український прапор розміром 52×33 метри та вагою 150 кілограмів.

Supporters of Ukraine have unfurled the world’s largest Ukraine flag on the White House ellipse.



They did this pushing for the U.S. to continue its aid against the Russian invasion: “Do not abandon Ukraine!”



Waving foreign flags in our Capitol.



pic.twitter.com/UaDhkEEDW8 — Derrick Evans (@DerrickEvans4WV) — Derrick Evans (@DerrickEvans4WV) March 9, 2025

Організаторами акції виступили Ukraine Rally DC, Американська коаліція за Україну, Razom for Ukraine, United Help Ukraine та інші правозахисні групи.

Meanwhile, the biggest Ukrainian flag in front of the White House, Saturday, March 8th pic.twitter.com/Z2mPo7vYPb — Kateryna Lisunova (@KaterynaLis) — Kateryna Lisunova (@KaterynaLis) March 8, 2025

Як відомо, 4 березня, з'явилася інформація про те, що президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні. Це в першу чергу торкнеться ракет до ППО та боєприпасів.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не вперше зіштовхується із зупинкою військової допомоги з боку Сполучених Штатів. Вона була наприкінці січня, але тоді все вдалося швидко відновити. Україна не один тиждень отримувала різні сигнали щодо призупинення допомоги. Зокрема, була зупинка гуманітарної та енергетичної допомоги.

До слова, директор ЦРУ Джон Реткліфф підтвердив, що США тимчасово зупинили надання Україні зброї та розвідувальних даних.