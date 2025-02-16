Окупанти атакували Миколаїв «шахедами»: є постраждалий

Також внаслідок атаки виникла пожежі

У ніч на 16 лютого росіяни атакували Миколаїв «шахедами». Внаслідок удару виникла пожежа та є постраждалий. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, після російської атаки, працюють усі служби.

«В Миколаєві внаслідок атаки шахедів виникла пожежа, є пошкодження магазину. На даний момент відомо про одного постраждалого», – пише Кім.

Нагадаємо, російська армія атакувала автомобіль волонтерки Тетяни Ахтеменко під час доставки гуманітарної допомоги, повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко 15 лютого. За його даними, жінка доставляла гуманітарну допомогу до Антонівського старостату: «За нашою інформацією, в Антонівському старостинському окрузі проживають ще близько півтори тисячі людей. Але, як бачимо, візити туди стають все небезпечнішими».

Раніше російські війська у неділю вдень скинули КАБ на житлову забудову в центральній частині Херсона, постраждали двоє жінок, одна з них перебуває в тяжкому стані. Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. За словами Проскудіна, до лікарні у середньому стані тяжкості доставили 40-річну жінку. Вона дістала вибухову травму, контузію та уламкові поранення спини. Ще одну потерпілу – 46-річну херсонку – дістали з-під завалів зруйнованого будинку. У неї – вибухова травма, контузія та поранення черева. Наразі жінка перебуває у медзакладі у тяжкому стані.