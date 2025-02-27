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Демократія у світі перебуває в найгіршому стані за 20 років: яка ситуація в Україні

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Демократія у світі перебуває в найгіршому стані за 20 років: яка ситуація в Україні
Норвегія вже 16-й рік поспіль є найдемократичнішою країною світу. Афганістан посідає найнижчу позицію в рейтингу з 2021 року
фото з відкритих джерел

Лише 6,6% населення світу зараз живе в умовах повної демократії, тоді як 10 років тому цей показник становив 12,5%

Демократія у світі перебуває в найгіршому за останні два десятиліття стані. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані нового рейтингу Індексу демократії, який щороку складає The Economist.

Так, Economist Intelligence Unit (EIU) щорічно проводить таке дослідження з 2006 року. Останній звіт за 2024 рік охоплює 167 країн і територій, які оцінили за шкалою від нуля до десяти за пʼятьма критеріями:

  • виборчий процес і плюралізм;
  • функціонування уряду;
  • політична участь;
  • політична культура;
  • громадянські свободи.

За результатами оцінки держави потрапляють в одну з чотирьох категорій: повноцінна демократія, недосконала демократія, перехідний режим та авторитарний режим.

EIU : Навіть у Європі, де розташовані девʼять з десяти країн, що увійшли до першої десятки індексу, відбулися помітні погіршення
EIU : Навіть у Європі, де розташовані девʼять з десяти країн, що увійшли до першої десятки індексу, відбулися помітні погіршення
фото: EIU

Яка ситуація з демократією в Україні

Україна спустилась на одну позицію у порівнянні з 2023 роком – з 91 на 92-ге місце (було 5,06 бала, стало – 4,90). Наразі країна входить до країн «перехідного», або «гібридного», режиму.

Як пишуть укладачі рейтингу, ситуація в Україні погіршилась через централізацію влади в Офісі президента, зменшення ролі парламенту, уряду, медіа й опозиції та вимушене скасування виборів. Там також наголошують, що виснаження війною підірвало довіру громадян до держави й особисто президента.

При цьому фахівці EIU визнають, що наразі організація вільних і справедливих виборів в Україні була б неможливою. Серед причин: окупація 20% країни, велика кількість біженців за кордоном, неможливість гарантувати безпеку для виборців та надати рівні умови для всіх політичних партій.

Який стан світової демократії у 2024 році

Норвегія вже 16-й рік поспіль є найдемократичнішою країною світу з результатом у 9,81 бала. За нею йдуть Нова Зеландія (9,61) та Швеція (9,39).

Афганістан посідає найнижчу позицію в рейтингу з 2021 року, набравши лише 0,25 бала. Найбільших змін зазнав Бангладеш, де торік після урядового повстання змінилась влада. Країна спустилась з 75-го на 100 місце.

Середній глобальний показник демократії впав до нового рекордно низького рівня 5,17 бала, порівняно з максимумом у 5,55 у 2015-му. Лише 6,6% населення світу зараз живе в умовах повної демократії, тоді як 10 років тому цей показник становив 12,5%. А значна частина населення світу – двоє з пʼяти людей – живе в умовах авторитарного правління.

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фото: EIU

Навіть у Європі, де розташовані девʼять з десяти країн, що увійшли до першої десятки індексу, відбулися помітні погіршення. Францію понизили з повної демократії до рівня недосконалої. Це здебільшого відображає погіршення показника довіри до уряду після того, як дострокові парламентські вибори не змогли забезпечити законодавчу більшість для жодної партії чи блоку.

Рейтинг Румунії теж знизили після того, як звинувачення в російському втручанні, незаконній передвиборчій кампанії в соціальних мережах і порушеннях у фінансуванні виборчої кампанії змусили Конституційний суд скасувати результати президентських виборів і призначити нове голосування.

США залишились недосконалою демократією, лише трохи змістившись зі своєї позиції у 2023 році (піднялись з 29-го місця на 28). Але як зазначають укладачі рейтингу, цього року країна може зіткнутися з більшими проблемами: перший місяць другого терміну президента Дональда Трампа вже поставив під сумнів політичну незалежність державної служби та спричинив шквал указів виконавчої влади із сумнівною юридичною силою.

Нагадаємо, США залишилися найвпливовішою державою у світі, тоді як Китай вперше обігнав Велику Британію і посів друге місце. Про це інформує «Главком» із посиланням на Global Soft Power Index (Світовий рейтинг «м'якої сили», – «Главком»), щорічне дослідження Brand Finance.

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Теги: рейтинг незалежність демократія влада населення

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