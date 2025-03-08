Росіяни атакували критичну інфраструктуру Запоріжжя (оновлено)

Атака ворожих дронів у Запоріжжі триває

Ввечері 8 березня російські терористи завдали ударів по критичній інфраструктурі міста Запоріжжя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Запорізьку ОВА.

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров зазначив, що через ворожі удари можуть бути обмеження у подачі газу та тепла. За його словами, усі екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків.

Наразі поки невідомо що саме спричинило таку масштабну пожежу. Чи через падіння уламків, чи пряме влучання.

Перед цим місцеві канали повідомляли, що місті прогриміла серія потужних вибухів. Містяни чули близько 10 вибухів.

Оновлено 23:35

Рятувальники ліквідують наслідки атаки росіян.

Усі екстені служби працюють на місці влучання фото: Запорізька ОВА

Федоров повідомив, що внаслідок влучання в об'єкт критичної інфраструктури є потреба в обмеженні споживання газу.

Росіяни атакували критичну інфраструктуру Запоріжжя фото: Запорізька ОВА

У ніч на 8 березня, близько 02:00, російські терористи атакували Запоріжжя.

«Внаслідок падіння уламків ворожого безпілотного літального апарата на території приватного підприємства в Запоріжжі виникла масштабна пожежа. Вогонь охопив зварювальний цех та допоміжні споруди, загальна площа займання склала 400 м²», – повідомляли в ДСНС.

Зазначається, що пожежу оперативно ліквідували.