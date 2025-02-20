Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві під посольством США проходить мітинг (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Києві під посольством США проходить мітинг (відео)
Офіційних коментарів щодо мітингів поки не було
фото з відкритих джерел

Люди стоять під посольством із американськими та українськими прапорами

У Києві вранці 20 лютого громадяни вийшли на протест під посольство Сполучених Штатів Америки в Україні. Відео з мітингу ширяться мережею. 

На відео можна побачити, що протестувальники стоять під посольством з українськими та американськими прапорами. За проведенням мітингу слідкують співробітники поліції. Міітинг відбувається спокійно, сутичок чи скандалів між учасниками не зафіксовано. 

На момент публікації новини ні Головне управління Національної поліції України в Києві, ні посольство США в Україні офіційно ніяк не прокоментували зібрання громадян. 

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп на пресконференції заявив про вимогу виборів в Україні та низький рейтинг Володимира Зеленського. Однак слова Трампа щодо очільника України спрацювали з точністю до навпаки. Після слів Трампа про нібито «рейтинг в 4%» українці у соціальних мережах почали висловлювати підтримку Володимиру Зеленському. Користувачі наголосили, що саме українці обрали собі президента у 2019 році, тому лише українцям визначати, коли Зеленський залишить посаду. 

Також 18 лютого президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що розчарований позицією України в контексті війни з Росією.

Читайте також:

Теги: акція протест посольство відео мітинг

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Балерину звинуватили у використанні штучного інтелекту для фото
Танок балерини на кризі у Арктиці сколихнув соцмережі
22 сiчня, 12:44
Раніше Фіцо назвав Зеленського ворогом, бо той не пускає російський газ у Словаччину. Зеленський ж відповів, що Фіцо обирає Москву замість Америки
Словаччина викликала посла України. Причина нібито у Фіцо
29 сiчня, 18:44
Собел зосередиться на пошуку торговельних та інвестиційних можливостей для британського бізнесу
Британія призначила торгового представника в Україні
29 сiчня, 23:29
Толкач підкреслив, що посольство РФ у Белграді – одне з найбільших російських посольств у світі
Посол України фіксує нашестя росіян в одній з європейських країн
31 сiчня, 05:09
Медики теж дивуються, бо за роки своєї практики ще не бачили у немовляти такого довгого волосся
Тримісячне немовля зі Звягеля стало рекордсменом України
2 лютого, 20:35
Новий контракт для добровольців 18-24 років, голосування за добудову ХАЕС. Головне за 11 лютого
Новий контракт для добровольців 18-24 років, голосування за добудову ХАЕС. Головне за 11 лютого
11 лютого, 21:19
Всі нові вагони мають підвищені безпекові характеристики
Відеоспостереження та сигналізація на вхід до купе: «Укрзалізниця» показала нові пасажирські вагони (фото)
13 лютого, 07:55
Цьогоріч виповнюється 12 років Революції Гідності
«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
15 лютого, 16:07
У межах акції відбудуться масові мітинги у різних країнах світу
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Вчора, 13:10

Новини

У Києві під посольством США проходить мітинг (відео)
У Києві під посольством США проходить мітинг (відео)
У Києві затримано чоловіка, який «замінував» будівлю в урядовому кварталі
У Києві затримано чоловіка, який «замінував» будівлю в урядовому кварталі
На Київщині уламки дронів пошкодили будинки та автомобілі у двох районах
На Київщині уламки дронів пошкодили будинки та автомобілі у двох районах
На Броварщині сталася ДТП, постраждала 70-річна жінка
На Броварщині сталася ДТП, постраждала 70-річна жінка
Заради збереження держави. Кличко закликав українців діяти
Заради збереження держави. Кличко закликав українців діяти
У Києві відбудеться перше засідання групи «Прозорість та підзвітність»
У Києві відбудеться перше засідання групи «Прозорість та підзвітність»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
169K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 лютого: ситуація на фронті
58K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 лютого 2025
54K
ЄС вже обговорює скасування тимчасового захисту для українців після припинення війни
45K
Геологічна служба США розчарувала Трампа: Україна не володіє рідкісними ресурсами
23K
Фаворит Путіна, який тепер контактує з американцями, має бізнес під Києвом (фото)
19K
Спецоперація «Щур». Спільнику топпосадовцю СБУ оголошено підозру

Новини

20 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Києві оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
Вчора, 13:24
Карта бойових дій в Україні станом на 19 лютого 2025 року
Вчора, 00:40
19 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
18 лютого, 04:32
Росіяни на Курщині моляться за воїнів ЗСУ – речник комендатури
18 лютого, 00:58

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua