У Києві під посольством США проходить мітинг (відео)

Офіційних коментарів щодо мітингів поки не було

Люди стоять під посольством із американськими та українськими прапорами

У Києві вранці 20 лютого громадяни вийшли на протест під посольство Сполучених Штатів Америки в Україні. Відео з мітингу ширяться мережею.

На відео можна побачити, що протестувальники стоять під посольством з українськими та американськими прапорами. За проведенням мітингу слідкують співробітники поліції. Міітинг відбувається спокійно, сутичок чи скандалів між учасниками не зафіксовано.

На момент публікації новини ні Головне управління Національної поліції України в Києві, ні посольство США в Україні офіційно ніяк не прокоментували зібрання громадян.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп на пресконференції заявив про вимогу виборів в Україні та низький рейтинг Володимира Зеленського. Однак слова Трампа щодо очільника України спрацювали з точністю до навпаки. Після слів Трампа про нібито «рейтинг в 4%» українці у соціальних мережах почали висловлювати підтримку Володимиру Зеленському. Користувачі наголосили, що саме українці обрали собі президента у 2019 році, тому лише українцям визначати, коли Зеленський залишить посаду.

Також 18 лютого президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що розчарований позицією України в контексті війни з Росією.