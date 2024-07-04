ЗСУ досягли успіху у Вовчанську і під Кремінною: аналіз ISW

Російські війська просунулися в межах Часового Яру

ЗСУ просунулися у Вовчанську, поблизу Кремінної та на південний схід від Часового Яру. Водночас російські диверсійно-розвідувальні групи намагаються перетнути кордон і проникнути на Сумщини. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська продовжують диверсійно-розвідувальну діяльність уздовж кордону з Сумською областю. Голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх заявив, що російські диверсійно-розвідувальні групи регулярно намагаються перетнути кордон і проникнути на територію області. Артюх додав, що російські війська не мають достатньо сил у цьому районі для широкомасштабних наступальних операцій і, ймовірно, натомість продовжать диверсійно-розвідувальну діяльність через кордон.

Українські сили нещодавно досягли незначних успіхів у Вовчанську. Геолокаційні кадри, опубліковані 3 липня, показують, що українські сили просунулися по вулиці Соборній у центрі Вовчанська. Бої тривали поблизу та в межах Вовчанська, а також поблизу Глибокого та Липців на північ від Харкова.

Українські сили нещодавно просунулися на північний захід від Кремінної. Геолокаційні кадри, опубліковані 2 липня, показують, що ЗСУ просунулися на південний схід від Новоєгорівки.

3 липня російські війська продовжили наземні наступи на Сіверському напрямку, але підтверджених наступів не зробили. Відомий пов’язаний з Кремлем блогер заявив, що російські війська проривають українську оборону та завойовують позиції в смугах біля Спірного.

Російські війська нещодавно просунулися в межах Часового Яру. Станом на 2 липня російські війська повністю захопили мікрорайон Канал. Російські війська, ймовірно, незабаром розпочнуть атаку через Сіверсько-Донецький канал в центр Часового Яру зі своїх позицій у мікрорайоні Каналу. Водночас нещодавно українські війська відновили втрачені позиції на південний схід від Часового Яру.

Окупанти нещодавно досягли значних тактичних успіхів на Торецькому напрямку та продовжили наступальні дії 3 липня. Російські війська просунулися на понад один кілометр від раніше підтвердженого російського фронту до східної околиці Дружби і здобули нові позиції вздовж вулиці Садової.

Російські війська нещодавно підтвердили наступ на захід від Донецька та продовжили наступальні операції. Окупанти також продовжили наземні атаки в районі кордону Донецько-Запорізької області, але не зробили жодного підтвердженого просування.

3 липня на заході Запорізької області тривали бої, однак підтверджених змін на лінії фронту не було. Російські війська здійснили наземні атаки поблизу Роботиного. Також тривали бої на лівому березі Херсонщини в районі Кринок і на островах дельти річки Дніпро.