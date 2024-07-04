Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ досягли успіху у Вовчанську і під Кремінною: аналіз ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
ЗСУ досягли успіху у Вовчанську і під Кремінною: аналіз ISW
фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська просунулися в межах Часового Яру

ЗСУ просунулися у Вовчанську, поблизу Кремінної та на південний схід від Часового Яру. Водночас російські диверсійно-розвідувальні групи намагаються перетнути кордон і проникнути на Сумщини. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська продовжують диверсійно-розвідувальну діяльність уздовж кордону з Сумською областю. Голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх заявив, що російські диверсійно-розвідувальні групи регулярно намагаються перетнути кордон і проникнути на територію області. Артюх додав, що російські війська не мають достатньо сил у цьому районі для широкомасштабних наступальних операцій і, ймовірно, натомість продовжать диверсійно-розвідувальну діяльність через кордон.

Українські сили нещодавно досягли незначних успіхів у Вовчанську. Геолокаційні кадри, опубліковані 3 липня, показують, що українські сили просунулися по вулиці Соборній у центрі Вовчанська. Бої тривали поблизу та в межах Вовчанська, а також поблизу Глибокого та Липців на північ від Харкова.

Українські сили нещодавно просунулися на північний захід від Кремінної. Геолокаційні кадри, опубліковані 2 липня, показують, що ЗСУ просунулися на південний схід від Новоєгорівки.

3 липня російські війська продовжили наземні наступи на Сіверському напрямку, але підтверджених наступів не зробили. Відомий пов’язаний з Кремлем блогер заявив, що російські війська проривають українську оборону та завойовують позиції в смугах біля Спірного.

Російські війська нещодавно просунулися в межах Часового Яру. Станом на 2 липня російські війська повністю захопили мікрорайон Канал. Російські війська, ймовірно, незабаром розпочнуть атаку через Сіверсько-Донецький канал в центр Часового Яру зі своїх позицій у мікрорайоні Каналу. Водночас нещодавно українські війська відновили втрачені позиції на південний схід від Часового Яру. 

Окупанти нещодавно досягли значних тактичних успіхів на Торецькому напрямку та продовжили наступальні дії 3 липня. Російські війська просунулися на понад один кілометр від раніше підтвердженого російського фронту до східної околиці Дружби і здобули нові позиції вздовж вулиці Садової.

Російські війська нещодавно підтвердили наступ на захід від Донецька та продовжили наступальні операції. Окупанти також продовжили наземні атаки в районі кордону Донецько-Запорізької області, але не зробили жодного підтвердженого просування.

3 липня на заході Запорізької області тривали бої, однак підтверджених змін на лінії фронту не було. Російські війська здійснили наземні атаки поблизу Роботиного. Також тривали бої на лівому березі Херсонщини в районі Кринок і на островах дельти річки Дніпро.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 4 липня 2024 року
Теги: окупанти війна фронт наступ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Цього тижня в Італії відбудеться саміт лідерів держав G7, де розглядатимуть долю заморожених активів РФ
Росія має заплатити за все. Як її змусити?
12 червня, 18:57
Сучасна українська армії поступово витравлює із себе пережитки радянщини
Хто потрібен армії? Бездумні «роботи» чи група кваліфікованих та відповідальних бійців
26 червня, 18:52
Влада Білгородщини облаштовує в лісах укриття від обстрілів
Білгородська влада пропонує місцевим жителям ховатися від обстрілів у лісі
4 червня, 11:54
Обмежені російські резерви будуть недостатніми для підтримки одночасних наступальних зусиль на кількох напрямках
Чи дозволить поповнення армії РФ проводити наступ на кількох напрямках: відповідь ISW
9 червня, 05:53
Чим загрожує надання неправдивих даних у ТЦК: пояснення Міноборони
Чим загрожує надання неправдивих даних у ТЦК: пояснення Міноборони
8 червня, 20:06
Світанок у Серебрянському лісництві на позиціях піхотинців 12-ої бригади «Азов»
Бригада «Азов» підтвердила просування на Луганщині та звернулася до українців
16 червня, 13:10
Українські безпілотники уразили нафтобазу в Краснодарському краї
Сили оборони атакували чотири російські нафтопереробні заводи
21 червня, 11:30
У 2023 році Словаччина передала Україні перші винищувачі МіГ-29
Словаччина ініціює кримінальне провадження через подаровані Україні МіГ-29
21 червня, 18:00
Російського найманця, який воював в Україні, повторно засуджено за вбивство
«Вагнерівець» повернувся з війни в Україні та скоїв друге вбивство через ревнощі
22 червня, 15:05

Події в Україні

Україна формує кілька нових бригад ЗСУ, але не може їх озброїти – ISW
Україна формує кілька нових бригад ЗСУ, але не може їх озброїти – ISW
У Києві повітряна тривога тривала майже 40 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала майже 40 хвилин
ЗСУ досягли успіху у Вовчанську і під Кремінною: аналіз ISW
ЗСУ досягли успіху у Вовчанську і під Кремінною: аналіз ISW
Deep State: Росіяни окупували два села на Донеччині
Deep State: Росіяни окупували два села на Донеччині
Карта бойових дій в Україні станом на 4 липня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 4 липня 2024 року
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
«Паразитує не вперше»: Наречена Да Вінчі викрила шахрайку, яка прикидалася ветеранкою
14K
«Справедливий мир». Ердоган зробив пропозицію Путіну
8633
Онлайн карта бойових дій в Україні на 04.07.2024: ситуація на фронті
6967
МЗС Росії висилає румунського посла
5903
Втрати ворога станом на 3 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
3592
Ми знову наступаємо на «старі граблі» у питанні мирних переговорів

Новини

Родичі деяких київських посадовців втекли за кордон від мобілізації за допомогою дітей-сиріт
Вчора, 22:54
Два млн українців оновили дані в «Резерв+», ТЦК на це витратили б понад 200 днів – Міноборони
Вчора, 21:07
Внаслідок атаки РФ на Полтавщині пошкоджено садок та школу, є жертви 
Вчора, 20:16
Кулеба та Блінкен обговорили посилення ППО та відновлення енергетики України
Вчора, 19:26
Саміт НАТО у Вашингтоні. Американський дипломат прогнозує кілька новин для України: гарні і не дуже
Вчора, 19:22
Тенісистка Еліна Світоліна перемогла суперницю на старті Вімблдона-2024
Вчора, 18:43

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua