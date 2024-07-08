Новий прем’єр Британії прокоментував масований удар по Києву
Прем'єр Стармер заявив, що Британія стоїть разом з Україною проти російської агресії
Новообраний прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відреагував на ранковий обстріл Києва. Зокрема, Стармер наголосив, що окупанти вчинили «найбільш розпусні дії», обстрілявши дитячу столичну лікарню.
«Напад на невинних дітей. Найбільш розпусні дії», – написав він.
Також політик наголосив, що Британія стоїть разом з Україною проти російської агресії.
«Наша підтримка не ослабне», – додав прем’єр.
Нагадаємо, внаслідок російської атаки по Києву ракети пошкодили лікарню «Охматдит». На фото з місця подій видно дим та зруйновану дев'ятиповерхову будівлю: вибито усі вікна від першого до останнього поверху.
Пошкоджено корпуси лікарні, зруйновані деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки, є постраждалі. Зараз на місці працюють відповідні служби для ліквідації наслідків, допомоги пацієнтам та співробітникам.
Як стало відомо згодом, у Києві внаслідок удару загинуло 17 людей. Кількість постраждалих у Києві збільшилася до 96 людей.
Крім того, у Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків на медичний центр. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, постраждало п’ять обʼєктів «Охматдиту» і один дитячий центр кардіохірургії.
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