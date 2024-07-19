Німеччина відмовилася збивати російські ракети над Україною

Шольц заявив, що не готовий зняти обмеження на використання західної зброї для ударів по цілях на території РФ

Раніше Зеленський закликав західних партнерів допомагати збивати Україні російські ракети

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув заклик українського президента Володимира Зеленського до західних союзників збивати російські ракети та безпілотники над українською територією. Про це пише DW.

Німецький канцлер заявив, що не готовий зняти обмеження на використання західної зброї для ударів по цілях на території РФ.

Відповідаючи на запитання про те, чи згодний він з іншими країнами НАТО щодо цих закликів Зеленського, Шольц сказав: «Я бачу такий консенсус, що про такі кроки не може бути й мови, і США також дуже чітко висловилися щодо цього».

Зеленський на саміті закликав західних партнерів посилити протиповітряну оборону України та зняти обмеження щодо ударів західною зброєю по цілях на території Росії.

Також Зеленський згадав, що у квітні партнери допомогли Ізраїлю відбити масований комбінований удар Ірану, а також підкреслив, що «ракети й дрони не є «носіями державного суверенітету», тому необхідна колективна воля, щоб збивати їх.

Нагадаємо, Україна хоче використовувати зброю, яку надають західні партнери, для атак по військових цілях на території РФ як захист.

Як повідомлялося, Польща не збиватиме російські ракети, що летять у напрямку заходу України без рішення всього НАТО.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати Америки не хочуть ескалації війни, тому проти того, аби Польща збивала російські ракети над Україною.