Головна Світ Політика
search button user button menu button

Німеччина відмовилася збивати російські ракети над Україною

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Німеччина відмовилася збивати російські ракети над Україною
Шольц заявив, що не готовий зняти обмеження на використання західної зброї для ударів по цілях на території РФ
фото з відкритих джерел

Раніше Зеленський закликав західних партнерів допомагати збивати Україні російські ракети

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув заклик українського президента Володимира Зеленського до західних союзників збивати російські ракети та безпілотники над українською територією. Про це пише DW.

Німецький канцлер заявив, що не готовий зняти обмеження на використання західної зброї для ударів по цілях на території РФ.

Відповідаючи на запитання про те, чи згодний він з іншими країнами НАТО щодо цих закликів Зеленського, Шольц сказав: «Я бачу такий консенсус, що про такі кроки не може бути й мови, і США також дуже чітко висловилися щодо цього».

Зеленський на саміті закликав західних партнерів посилити протиповітряну оборону України та зняти обмеження щодо ударів західною зброєю по цілях на території Росії.

Також Зеленський згадав, що у квітні партнери допомогли Ізраїлю відбити масований комбінований удар Ірану, а також підкреслив, що «ракети й дрони не є «носіями державного суверенітету», тому необхідна колективна воля, щоб збивати їх.

Нагадаємо, Україна хоче використовувати зброю, яку надають західні партнери, для атак по військових цілях на території РФ як захист.

Як повідомлялося, Польща не збиватиме російські ракети, що летять у напрямку заходу України без рішення всього НАТО.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати Америки не хочуть ескалації війни, тому проти того, аби Польща збивала російські ракети над Україною.

Читайте також: Аеродроми, з яких РФ атакує Україну, мають бути знищені – Зеленський
Теги: війна російська ракета Володимир Зеленський Олаф Шольц безпілотник Німеччина зброя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський наголосив, що просить Раду розглянути законопроєкт найближчим часом
Позбавлення держнагород зрадників: Зеленський ініціював законопроєкт
16 липня, 19:43
Зеленський провів перестановки у складі Ставки Верховного Головнокомандувача
Зеленський провів перестановки у складі Ставки Верховного Головнокомандувача
15 липня, 17:44
Триває 872-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 14 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
14 липня, 08:39
Головні новини за сьогоднішню ніч
Замах на Трампа та смерть брата Мустафи Джемілєва: головне за ніч
14 липня, 07:20
Китай може зіграти «величезну роль» у врегулюванні війни Росії проти України
США та Китай можуть припинити війну в Україні – Зеленський
3 липня, 16:51
Зеленський розповів про зусилля, яких докладає Офіс Президента й Координаційний штаб для звільнення з російської неволі всіх полонених і політичних в’язнів
Зеленський зустрівся зі звільненим із російського полону Наріманом Джелялом
29 червня, 18:02
Окупанти просунулися у Південному, Соколі і біля Новоселівки Першої
Окупанти просунулися одразу на кількох напрямках на Донеччині. Мапа DeepState
29 червня, 08:33
Антон Смецький – хореограф, який втратив ногу і повернувся на фронт. Останнє інтерв'ю
Антон Смецький – хореограф, який втратив ногу і повернувся на фронт. Останнє інтерв'ю країна героїв
24 червня, 17:05
Наслідки удару по Івано-Франківському університету нафти та газу, 22 червня 2024 р.
Удар по Івано-Франківському університету нафти та газу: фото до і після атаки
22 червня, 12:22

Політика

Трамп у своїй промові згадав про Україну: деталі
Трамп у своїй промові згадав про Україну: деталі
Німеччина відмовилася збивати російські ракети над Україною
Німеччина відмовилася збивати російські ракети над Україною
Росія розширює «євразійську систему безпеки» – ISW
Росія розширює «євразійську систему безпеки» – ISW
Трамп каже, що може зупинити війну в Україні телефонним дзвінком
Трамп каже, що може зупинити війну в Україні телефонним дзвінком
Кім Чен Ин зустрівся із заступником міністра оборони Росії
Кім Чен Ин зустрівся із заступником міністра оборони Росії
Американський пропагандист Карлсон виступив на з'їзді республіканців
Американський пропагандист Карлсон виступив на з'їзді республіканців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
«Коля завжди правий». Матір Тищенка прокоментувала події навколо нардепа
19K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 липня: ситуація на фронті
12K
Європу «підсмажить» африканський антициклон: низку країн чекають блекаути
12K
Відключення світла у серпні: до чого готуватися українцям
11K
Збирачі чорниці у Фінляндії заробляють чималі гроші: які умови
9049
Кабмін спростив призначення субсидій

Новини

Трамп йде на вибори президента США, Зеленський виступить в уряді Британії: головне за ніч
Сьогодні, 06:41
Вибухи в Києві, Байден захворів на коронавірус: головне за ніч
Вчора, 06:34
Голова Євроради відповів на лист Орбана, Греція може передати F-16 Україні: головне за ніч
17 липня, 06:41
«Контрзаходи наступального характеру»: В Європарламенті закликають дати відсіч загрозі РФ для Європи
16 липня, 15:30
Атака на Курську область, Трамп офіційно став кандидатом у президенти США: головне за ніч
16 липня, 06:38
Підготовка до другого Саміту миру та участь Росії: Зеленський відповів на ключові питання
15 липня, 15:43

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua